¿Prohibirá Colombia la venta de recuerdos de Pablo Escobar?

Catherine Ellis

Reportera de negocios

Informando desde Medellín, ColombiaGonzalo Rojas

Un joven Gonzalo Rojas y su padre, quien fue asesinado por Pablo Escobar

Una propuesta de ley en el Congreso de Colombia busca prohibir la venta de artículos que celebran al ex jefe del narcotráfico Pablo Escobar. Pero las opiniones están divididas al respecto.

El lunes, 27 de noviembre de 1989, Gonzalo Rojas estaba en la escuela en la capital colombiana de Bogotá cuando un profesor lo sacó de clase para darle una noticia devastadora.

Su padre, también llamado Gonzalo, había fallecido en un accidente de avión esa mañana.

“Recuerdo salir y ver a mi mamá y abuela esperándome, llorando”, dice el Sr. Rojas, que tenía solo 10 años en ese momento. “Fue un día muy, muy triste.”

Minutos después de despegar, una explosión a bordo del vuelo 203 de Avianca mató a los 107 pasajeros y tripulantes, además de tres personas en tierra que fueron alcanzadas por escombros que caían.

La explosión no fue un accidente. Fue un ataque con bomba deliberado por parte de Pablo Escobar y su cartel de Medellín.

Mientras una era definida por guerras de drogas, bombardeos, secuestros y una altísima tasa de homicidios ha sido en su mayoría relegada al pasado de Colombia, el legado de Escobar no lo ha sido.

El notorio criminal, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad en 1993, ha alcanzado un estatus casi de culto en todo el mundo, inmortalizado en libros, música y producciones televisivas como la serie de Netflix Narcos.

En Colombia mismo, su nombre y rostro adornan tazas, llaveros y camisetas en tiendas turísticas que atienden principalmente a visitantes curiosos.

Pero una propuesta de ley en el Congreso de Colombia busca cambiar esto.

La ley quiere prohibir la mercancía de Escobar, y también la de otros criminales convictos, para ayudar a poner fin a la glorificación de un jefe de la droga que fue central en el comercio global de cocaína y ampliamente responsable de al menos 4.000 homicidios.

“Temas difíciles que son parte de la historia y memoria de nuestro país no pueden simplemente ser recordados por una camiseta, o una pegatina vendida en una esquina”, dice Juan Sebastián Gómez, miembro del Congreso y coautor de la ley.

La ley propuesta prohibiría la venta, así como el uso y portación de ropa e ítems que promuevan a criminales, incluido Escobar. Significaría multas para quienes violen las reglas, y una suspensión temporal de negocios.

Catherine Ellis

La mercancía de Pablo Escobar está ampliamente disponible en Colombia

Muchos vendedores que venden los productos afirman que una ley que prohíba esta mercancía perjudicaría sus medios de vida.

“Esto es terrible. Tenemos derecho a trabajar, y estas camisetas de Pablo especialmente siempre se venden bien”, dice Joana Montoya, quien posee un puesto lleno de mercancía de Escobar en la Comuna 13, una zona turística popular de Medellín.

Medellín, la ciudad natal de Escobar, fue conocida como “la ciudad más peligrosa del mundo” a finales de los 80 y principios de los 90 debido a la violencia asociada con las guerras de drogas y el conflicto armado de Colombia.

Hoy en día se ha revitalizado en un centro de innovación y turismo, con vendedores ansiosos por aprovechar la afluencia de visitantes que desean llevarse recuerdos – algunos relacionados con Escobar.

“Esta mercancía de Escobar beneficia a muchas familias aquí, nos sustenta. Nos ayuda a pagar nuestro alquiler, comprar comida, cuidar de nuestros hijos”, dice la Sra. Montoya, quien se mantiene a sí misma y a su joven hija.

La Sra. Montoya dice que al menos el 15% de sus ventas provienen de productos de Escobar, pero algunos vendedores le dicen a la BBC que para ellos es incluso el 60%.

Catherine Ellis

La vendedora Joana Montoya dice que la mercancía de Pablo Escobar le proporciona un ingreso vital

Si la ley es aprobada habría un periodo de transición definido para que los vendedores se familiaricen con las nuevas reglas y eliminen su stock de Escobar.

“Necesitaríamos una fase de transición para que la gente pueda dejar de vender estos productos y reemplazarlos con otros”, explica el Congresista Gómez. Él dice que Colombia tiene cosas más interesantes para mostrar que a los jefes de narcotráfico, y que la asociación con Escobar ha estigmatizado al país en el extranjero.

Algunas de las camisetas, vendidas por alrededor de £5, llevan un eslogan relacionado con Escobar – “¿plata o plomo?”. Esto simboliza la elección que el jefe del cartel dio a aquellos que representaban una amenaza para sus operaciones criminales: aceptar un soborno o ser asesinado.

La asistente de tienda María Suarez cree que el beneficio obtenido de las ventas de mercancía de Escobar no es ético.

“Necesitamos esta prohibición. Él hizo cosas horribles y estos souvenirs son cosas que no deberían existir”, dice, explicando que se siente incómoda de que su jefe tenga artículos de Escobar en stock.

En un momento, Escobar y su cartel de Medellín se creía que controlaban el 80% de la cocaína que ingresaba a los Estados Unidos. En 1987, fue nombrado como una de las personas más ricas del mundo por la revista Forbes.

Gastó parte de su fortuna en el desarrollo de barrios marginales, pero muchas personas consideran esto como una táctica para comprar lealtad de algunos segmentos de la población.

Años después de la muerte de su padre, el Sr. Rojas lo recuerda como un hombre tranquilo y responsable, que amaba a su familia. Para él, la ley es un momento decisivo.

“Es un hito en el camino sobre cómo reflexionamos sobre lo que está ocurriendo en términos de la comercialización de imágenes de Pablo Escobar para corregirlo”, dice el Sr. Rojas.

Sin embargo, tiene críticas sobre las propuestas. Él cree que la ley no se enfoca lo suficiente en la educación.

Juan Sebastián Gómez

El Congresista Juan Sebastián Gómez dice que el enfoque en Escobar daña la reputación de Colombia

El Sr. Rojas recuerda un día muchos años atrás cuando conoció a un hombre que llevaba una camiseta verde con un perfil de Escobar, y las palabras “Pablo, Presidente”.

“Me causó tanta confusión que no fui capaz de decirle nada al respecto”, dice.

“Debe haber más énfasis en cómo entregamos mensajes diferentes a las nuevas generaciones, para que no haya una imagen positiva de lo que es un jefe de cartel.”

El Sr. Rojas ha estado activamente involucrado en esfuerzos para reformar narrativas sobre Escobar y el narcotráfico. Junto con otras víctimas, lanzó narcostore.com en 2019, una tienda en línea que aparentemente vende artículos temáticos de Escobar.

Pero ninguno de los productos realmente existe y cuando los clientes seleccionan un artículo se les muestra un video de un testimonio de una víctima. El Sr. Rojas dice que el sitio ha atraído 180 millones de visitas de todo el mundo.

En el Congreso de Colombia, la ley enfrenta cuatro etapas que debe pasar antes de convertirse en ley. Gómez dice que espera que genere reflexión tanto dentro como fuera del Congreso.

“En Alemania no se venden camisetas de Hitler o esvásticas. En Italia no se venden pegatinas de Mussolini, y en Chile no vas y obtienes una copia de la cédula de identidad de Pinochet.”

“Creo que lo más importante que puede hacer la ley es generar una conversación como país – una conversación que aún no ha ocurrido.”

El alcalde de Medellín – quien también fue candidato presidencial en las elecciones de 2022 – ha respaldado públicamente la ley, llamando a la mercancía “un insulto para la ciudad, el país y las víctimas”.

En El Poblado, una zona exclusiva de Medellín popular entre turistas, tres estadounidenses miran un puesto lleno de souvenirs. Uno compra una gorra con el nombre y rostro de Escobar estampado en el frente. Dice que quiere un recuerdo de “historia”.

Pero para los partidarios de la ley, esto no se trata de eliminar a Escobar de la historia, se trata de borrar un constructo mítico de él, fomentando nuevas formas de honrar a las víctimas que mató – y reconociendo el dolor persistente de las víctimas que quedaron atrás.