Prohibición de calentadores de agua de Biden aumentará los precios de energía para personas mayores y pobres.

La administración de Biden está prohibiendo ciertos calentadores de agua de gas natural del mercado como parte de su agenda sobre el cambio climático, un movimiento que críticos dicen aumentará los costos energéticos para hogares de bajos ingresos y personas mayores.

El movimiento en los últimos días de la administración retirará los calentadores de agua de gas natural no condensantes de los estantes para el 2029 en un intento de reducir las emisiones de dióxido de carbono, que defensores del cambio climático y el presidente Biden dicen causan el calentamiento global.

Las nuevas reglas requerirán que los nuevos calentadores de agua de gas sin tanque utilicen aproximadamente un 13% menos de energía que los modelos sin tanque menos eficientes de hoy en día.

Las reglas se aplican tanto a los calentadores de agua de gas no condensantes como condensantes, pero las reglas aumentan los requisitos de eficiencia a un umbral que solo los modelos condensantes pueden cumplir, prohibiendo efectivamente los modelos no condensantes más baratos pero menos eficientes, según The Washington Free Beacon. La tecnología de condensación desperdicia menos calor.

Los consumidores se verán obligados a comprar modelos más caros o calentadores de agua de almacenamiento sin instantáneos más baratos, que son menos eficientes que los modelos que están siendo prohibidos por el DOE.

El presidente Joe Biden habla en el Departamento de Trabajo el 16 de diciembre de 2024. Getty Images

La tecnología sin tanque se usa a menudo cuando el espacio es limitado, como en edificios de apartamentos y en viviendas más pequeñas, Diana Furchtgott-Ruth, directora del Centro de Energía, Cambio Climático y Medio Ambiente, escribió en The Daily Signal.

Por ejemplo, Rinnai America es la única empresa que produce calentadores de agua sin tanque en los Estados Unidos. Su calentador de agua de gas natural sin tanque, no condensante, se vende por alrededor de $1,000 en Home Depot, en comparación con $1,800 por un tanque condensante de 75 galones.

Las nuevas reglas fueron publicadas por el Departamento de Energía (DOE) el día después de Navidad, aunque la agencia no hizo un anuncio público. Fox Business se ha puesto en contacto con el DOE para comentar al respecto.

Matthew Agen, consejero principal de energía de la Asociación Estadounidense de Gas, criticó el movimiento, calificándolo de “profundamente preocupante e irresponsable”.

Un calentador de agua de gas natural está en exhibición en un Home Depot de San Rafael, California, el 15 de marzo de 2023. Getty Images

“La regla final es una violación de la Ley de Política Energética y Conservación (EPCA), la cual prohíbe al DOE promulgar una norma que haga un producto con una característica de rendimiento distinta no disponible”, dijo Agen en un comunicado antes de que las reglas se publicaran oficialmente.

Para empeorar las cosas, dijo Agen, el análisis del DOE afirma que el ahorro promedio de costos durante el ciclo de vida apenas ascendería a $112 durante toda la vida útil promedio de 20 años del producto. Dijo que la regla no es justificable por razones legales y prácticas.

“Forzar a los clientes de bajos ingresos y personas mayores a pagar mucho más por adelantado es particularmente preocupante. La decisión del DOE de seguir adelante con una regla final defectuosa es muy decepcionante”.

Rinnai recientemente construyó una fábrica de $70 millones y 360,000 pies cuadrados en Georgia para fabricar calentadores de agua de gas no condensantes para el mercado estadounidense, según The Washington Free Beacon.

Frank Windsor, presidente de Rinnai America, dijo a la salida que el movimiento es un “mal negocio”.

Dijo que la empresa emprendió la construcción en el 2020 después de los esfuerzos del presidente Trump para impulsar la fabricación estadounidense, y emplea a cientos.

Trabajadores retiran un calentador de agua dañado de una casa en Houston el 27 de febrero de 2021. Houston Chronicle a través de Getty Imag

“Cuando la regla entre en vigencia, toda esa fabricación será prácticamente irrelevante”, dijo Windsor a la salida. “Gran parte del equipo principal en el que hemos invertido prácticamente tendrá que ser desechado”.

Sin embargo, la medida fue bien recibida por el Proyecto de Concientización sobre Estándares de Electrodomésticos (ASAP), diciendo que eliminará 32 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono de calentadores de agua vendidos en 30 años.

El grupo, que apoya la reducción del uso de energía y agua en electrodomésticos, dice que abogó por los estándares de eficiencia del DOE.

Biden se sienta en la Oficina Oval de la Casa Blanca durante una reunión el 22 de octubre de 2024. Getty Images

“Esta es una medida sensata que reducirá los costos totales del hogar al tiempo que reducirá las emisiones que calientan el planeta”, dijo Andrew deLaski, director ejecutivo de ASAP.

“Estos estándares tan esperados garantizarán que más familias ahorren con tecnología energéticamente eficiente comprobada que ya se utiliza en la mayoría de las unidades sin tanque”.