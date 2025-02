Programas de Salud se Detienen Alrededor del Mundo Después de que Trump Pausa la Ayuda Extranjera.

Iniciativas de salud y proyectos de investigación médica que salvan vidas se han detenido en todo el mundo en respuesta a la pausa de 90 días en la ayuda extranjera de la administración Trump y las órdenes de suspensión de trabajo.En Uganda, el Programa Nacional de Control de la Malaria ha suspendido la pulverización de insecticidas en hogares de pueblos y ha cesado el envío de mosquiteros para distribución a mujeres embarazadas y niños pequeños, dijo el Dr. Jimmy Opigo, director del programa.Los suministros médicos, incluidos los medicamentos para detener hemorragias en mujeres embarazadas y sales de rehidratación que tratan diarreas potencialmente mortales en niños pequeños, no pueden llegar a los pueblos en Zambia porque las empresas de transporte que los transportaban fueron pagadas a través de un proyecto de suministro suspendido de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, U.S.A.I.D.Decenas de ensayos clínicos en Asia del Sur, África y América Latina han sido suspendidos. Miles de personas inscritas en los estudios tienen medicamentos, vacunas y dispositivos médicos en sus cuerpos pero ya no tienen acceso a tratamientos continuos ni a los investigadores que supervisaban su cuidado.En entrevistas, más de 20 investigadores y gerentes de programas describieron la convulsión en los sistemas de salud en países de todo el mundo en desarrollo. La mayoría acordó ser entrevistada con la condición de que no se publiquen sus nombres, temiendo que hablar con un reportero pudiera poner en peligro cualquier posibilidad de que sus proyectos puedan reabrirse.Muchos de los entrevistados rompieron a llorar al describir la rápida destrucción de décadas de trabajo.Los programas que se han congelado o cerrado en los últimos seis días brindaban atención de primera línea para enfermedades infecciosas, proporcionando tratamientos y medidas preventivas que ayudaban a evitar millones de muertes por el SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades. También presentaban una imagen compasiva y generosa de los Estados Unidos en países donde China ha competido cada vez más por influencia.El Departamento de Estado y U.S.A.I.D. no respondieron a las solicitudes de comentarios.Ahora no habrá nadie que se haga cargo de millones de dólares en suministros para sistemas de oxígeno vitales, comprados para programas financiados por U.S.A.I.D. que apoyan clínicas de salud en algunos de los países más pobres del mundo. Los envíos, actualmente en tránsito, están programados para llegar a puertos en los próximos días, pero se ha ordenado a los empleados de esos programas que detengan el trabajo.El martes por la noche, el Secretario de Estado Marco Rubio emitió una exención para la congelación de fondos para “asistencia humanitaria que salva vidas”, incluyendo lo que un memorando del Departamento de Estado llamó “medicamentos imprescindibles para salvar vidas”. Sin embargo, a los programas de tratamiento de SIDA y tuberculosis cerrados se les ha dicho por sus contactos en U.S.A.I.D. que no pueden reanudar el trabajo hasta que reciban una instrucción por escrito de que la exención se aplica específicamente a ellos.También el martes, un juez federal bloqueó la congelación hasta el 3 de febrero. Pero en la práctica, la mayoría de las oficinas y programas de U.S.A.I.D. están procediendo como si la congelación siguiera vigente.No han podido obtener aclaraciones sobre si y cuándo su trabajo puede continuar porque sus contactos asignados en U.S.A.I.D. han sido despedidos o colocados en licencia sin sueldo, o tienen estrictas instrucciones de no hablar con nadie.A pesar de la orden judicial, miles de personas ya han perdido sus trabajos como resultado de la congelación. Alrededor de 500 empleados con base en Estados Unidos de U.S.A.I.D. fueron despedidos. En países desde India hasta Zimbabwe, los miembros del personal de los proyectos de salud fueron despedidos de inmediato. Una organización llamada Centro Internacional de Investigación sobre Enfermedades Diarreicas, Bangladesh, que investiga sobre una de las principales causas de muerte en niños, despidió a más de 1,000 empleados esta semana.Si la exención anunciada por el Sr. Rubio no se aplica a su trabajo, lo cual es probable ya que se espera que exima solo un alcance limitado de actividades, muchas organizaciones sin fines de lucro no tendrán suficientes fondos para pagar a sus empleados o mantener suministros. Ya, organizaciones que dependen de los fondos de U.S.A.I.D. no han podido acceder a ningún dinero, ni siquiera para el reembolso de gastos ya incurridos.Dos tercios del personal de la Iniciativa del Presidente contra la Malaria, una organización fundada por el ex presidente George W. Bush que es el mayor donante para programas e investigaciones contra la malaria en todo el mundo, han sido despedidos. Esos empleados eran personal contratado, ya que la agencia había tenido congelaciones de contrataciones a largo plazo para puestos permanentes, e incluían a algunos de los científicos más senior y respetados que trabajan en el control de la malaria en el mundo.Aunque la interrupción del tratamiento de SIDA ha provocado una protesta, la suspensión del trabajo de malaria también pone inmediatamente en peligro vidas, dijo un científico que fue miembro senior de la Iniciativa del Presidente contra la Malaria durante una década y fue despedido el martes.Las intervenciones de malaria en África están cuidadosamente planificadas en base a las temporadas de lluvias, cuyo momento varía según la región. Se rocían casas con insecticida, y los niños reciben tratamiento con un medicamento antipalúdico durante los picos de transmisión de malaria.“Podrías abrir las compuertas de financiación de nuevo mañana y seguirías teniendo niños muriendo meses después por esta pausa”, dijo el científico.Más de 50 millones de niños recibieron medicamentos preventivos antes de la temporada de lluvias el año pasado.La entrega de pruebas rápidas y medicamentos para la malaria en Myanmar, donde los casos de malaria aumentaron casi diez veces a 850,000 en 2023 (las cifras más recientes disponibles) desde 78,000 en 2019, ha sido congelada. Algunas organizaciones ahora no tienen trabajadores para distribuir los suministros incluso si llegaran.En algunas partes del país, más del 40 por ciento de los casos son de un tipo de malaria que a menudo es mortal en niños menores de 5 años. Los medicamentos para la malaria parecerían calificar bajo la estipulación de “asistencia humanitaria que salva vidas, incluidos medicamentos esenciales”, incluida en la exención, pero ante la falta de certeza, nadie ha sido lo suficientemente audaz como para intentar liberar los medicamentos ahora atascados en la frontera tailandesa.Unos 2.4 millones de mosquiteros antipalúdicos están en instalaciones de producción en Asia, fabricados para cumplir con pedidos financiados por Estados Unidos y destinados a países de África subsahariana. Esos contratos ahora están congelados, porque el subcontratista de U.S.A.I.D. que los compró no tiene permitido hablar con el fabricante bajo los términos de la congelación. Contratos para otros ocho millones de mosquiteros están ahora en el limbo, dijo un ejecutivo del fabricante.El proyecto más grande de U.S.A.I.D. se llama cadena de suministro de salud global, un esfuerzo para agilizar la adquisición de suministros para el VIH, la malaria, la salud materna y otras áreas clave, para hacer que el sistema sea más eficiente y ahorrar dinero. Opera en más de 55 países donde, en muchos casos, suministra la mayor parte de los medicamentos clave. Ahora se ha ordenado a su red global de personal que detenga el trabajo excepto en tareas esenciales, como la protección de los productos en los almacenes.En Zambia, U.S.A.I.D. apoya la distribución masiva de productos de salud pública, utilizando la industria privada del transporte por camión para mover medicamentos desde un depósito central de suministros a siete centros regionales, desde los cuales son llevados en camión, motocicleta y barco a centros de salud rurales. Es parte del extenso apoyo de EE. UU. al sistema de salud en Zambia, uno de los países más pobres del mundo, y con el tiempo ha estado trabajando para fortalecer la capacidad de la cadena de suministro del gobierno.Desde que se emitió la orden de suspensión de trabajo el pasado sábado, todos los vehículos que transportan productos de salud han sido detenidos. “Han paralizado efectivamente el sector de la salud pública en Zambia al retirarse tan abruptamente”, dijo un consultor que trabajó con el programa. Sistemas similares financiados por EE. UU., ahora congelados, también movían una parte importante de los suministros médicos básicos en Mozambique, Nigeria, Malawi y Haití.En África Oriental, los investigadores médicos que trabajan en proyectos para encontrar formas de detener la transmisión del VIH y desarrollar anticonceptivos más efectivos se han encontrado flaqueando para dar explicaciones a los participantes en sus ensayos clínicos.“Tenemos mujeres probando anillos vaginales, ya tienen los anillos en ellas, personas que recibieron una inyección para la prevención del VIH, cuando dices ‘alto’, ¿qué les sucede?” dijo un investigador de VIH que es investigador en varios ensayos clínicos. “Tenemos una obligación ética con las personas que se ofrecen como voluntarios para los ensayos.”Apoorva Mandavilli contribuyó con la redacción.