Programada la sentencia de Donald Trump por el pago de ‘dinero para silenciar’ para el 10 de enero.

Donald Trump ha sido ordenado a comparecer para ser sentenciado el 10 de enero en el caso criminal de “dinero para silenciar” de Nueva York, justo días antes de ser inaugurado para su segundo mandato en la Casa Blanca.

El juez Juan Merchan rechazó el argumento de Trump de que el caso criminal debería ser desestimado tras la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que reconoció la amplia inmunidad de los presidentes por sus actos oficiales.

Merchan escribió el viernes que la sentencia debería tener lugar antes de la inauguración de Trump el 20 de enero.

Sin embargo, dijo que no estaba inclinado a encarcelar al presidente electo, quien fue condenado el año pasado en un tribunal estatal de Nueva York por 34 cargos graves de falsificación de registros comerciales en lo que los fiscales alegaron que era un plan para comprar el silencio de una actriz porno con la que tuvo una aventura.

“Mientras que este tribunal, como cuestión de ley, no debe tomar ninguna determinación sobre la sentencia antes de dar a las partes y al acusado la oportunidad de ser escuchados, parece apropiado en este momento dar a conocer la inclinación del tribunal de no imponer ninguna sentencia de encarcelamiento, una sentencia autorizada por la condena pero que las personas admiten que ya no ven como una recomendación práctica”, escribió Merchan.

