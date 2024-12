Programa de arrendamiento de petróleo y gas en el Golfo de México avanza

La Oficina de Gestión de Energía Oceánica de EE. UU. (BOEM) ha anunciado la disponibilidad del borrador del informe de impacto ambiental (EIS) para las ventas de arrendamientos de petróleo y gas de aguas marinas continentales (OCS) regionales de GOM. Este desarrollo es un paso significativo en el proceso para futuros arrendamientos de petróleo y gas en la región. En diciembre de 2023, el Departamento del Interior publicó el programa de arrendamiento de petróleo y gas de aguas marinas continentales nacionales 2024-29. El programa incluye tres ventas de arrendamiento de petróleo y gas en el GOM en los próximos cinco años, lo que representa las menos ventas de arrendamiento de petróleo y gas para un programa de cinco años en la historia. El número reducido de ventas de arrendamiento de petróleo y gas de los programas anteriores está diseñado para permitir que EE. UU. satisfaga sus necesidades energéticas mientras avanza en la transición a energía limpia. El EIS programático está destinado a informar la decisión para la primera venta de arrendamiento de petróleo y gas propuesta en el programa de arrendamiento. También se espera que se utilice y se complemente según sea necesario para decisiones sobre futuras ventas de arrendamiento propuestas en GOM. Además, el EIS respaldará análisis y aprobaciones específicas de sitios y actividades posteriores al arrendamiento relacionadas con petróleo y gas de la OCS. El programa no incluye ventas de arrendamiento en las aguas del Atlántico, Pacífico y de Alaska. Según la Ley de Reducción de Inflación, a la BOEM se le prohíbe emitir un arrendamiento para el desarrollo eólico marino a menos que se hayan ofrecido al menos 60 millones de acres para arrendamiento de petróleo y gas en la OCS en el año anterior. La BOEM hará que el EIS programático final esté disponible para el público al menos 30 días antes de emitir cualquier decisión. El aviso de disponibilidad se publicará en el registro federal a corto plazo, dando inicio a un período de comentarios de 45 días. “El programa de arrendamiento de petróleo y gas del Golfo de México avanza” fue originalmente creado y publicado por Offshore Technology, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende constituir un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud o integridad. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción en función del contenido en nuestro sitio.