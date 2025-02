Profundiza la división política en Polonia mientras vuelan acusaciones de ‘golpe’

“

La oposición nacionalista de Polonia ha intensificado su conflicto con el gobierno pro-UE liderado por Donald Tusk, con ambas partes acusándose mutuamente de intentar sesgar los resultados de las próximas elecciones presidenciales.

Los altos cargos del ultranacionalista partido Ley y Justicia (PiS) han acusado al gobierno de planear interferir en la carrera, con el tribunal constitucional dominado por PiS iniciando una investigación contra Tusk y sus ministros por un presunto complot golpista.

Por su parte, los funcionarios de Tusk han advertido que los jueces designados por PiS podrían anular el resultado de las elecciones si su candidato preferido no gana la votación de mayo.

El alcalde de Varsovia y candidato presidencial del partido Plataforma Cívica de Tusk, Rafał Trzaskowski, es el favorito. Pero una reciente encuesta de opinión mostró que el candidato de PiS, Karol Nawrocki, podría ganar por poco en una segunda vuelta.

La agenda de reforma de Donald Tusk ha sido detenida por PiS con la ayuda del presidente Andrzej Duda y los jueces designados por PiS © Pawel Supernak/EPA-EFE/Shutterstock

El ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, advirtió la semana pasada sobre la posibilidad de que los jueces polacos emulen al tribunal constitucional de Rumanía. En diciembre, el tribunal de Bucarest canceló unas elecciones presidenciales debido a presuntas interferencias rusas a favor de un candidato de extrema derecha que había quedado inesperadamente en primer lugar en la primera vuelta de votación.

“Tenemos el problema rumano incluso más de lo que algunas personas piensan”, dijo Sikorski a la cadena Polsat, advirtiendo que el país “no está preparado” para manejar una situación así.

El presidente del tribunal constitucional de Polonia, Bogdan Święczkowski, anunció a principios de este mes una investigación contra Tusk y sus colaboradores por presuntamente preparar un golpe de Estado y dirigir un “grupo de crimen organizado”. El juez principal, que fue un fiscal superior cuando PiS estaba en el poder, no proporcionó pruebas de sus afirmaciones.

Tusk dijo que la investigación era “grotesca” y “peligrosa”. El ministro de Justicia suspendió al fiscal nombrado por Święczkowski para investigar el presunto complot.

El presidente polaco, Andrzej Duda, nominado por PiS, que nombró a Święczkowski en diciembre, dijo que los votantes podrían tener que salir a las calles para demostrar contra los resultados “manipulados” de las elecciones.

“¿Es posible que hoy las elecciones en países individuales, aparentemente democráticas, sólo puedan ser ganadas por aquellos que son aceptados en Bruselas? Tengo esta impresión y no me gusta mucho”, dijo Duda al medio online Kanał Zero.

PiS ha sido recientemente alentado por la administración Trump, después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, criticara a Europa por supuestamente reprimir las voces de derecha y llegar “a tanto” como cancelar elecciones.

El presidente polaco Andrzej Duda, a la derecha, con el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dice que los votantes podrían tener que salir a las calles a protestar © Sergei Gapon/AFP/Getty Images

“No tienen valores compartidos si cancelan las elecciones porque no les gusta el resultado, y eso pasó en Rumanía. No tienen valores compartidos si tienen tanto miedo de su propia gente que los silencian”, dijo Vance el jueves.

Ganar las elecciones presidenciales de Polonia en mayo es clave para que Tusk desbloquee la agenda de reforma de su coalición, incluida una revisión del sistema judicial que prometió para que Bruselas descongele los fondos de la UE del país. Pero desde que asumió el cargo en 2023, sus esfuerzos han sido detenidos por PiS con la ayuda de Duda y los jueces designados por PiS.

PiS también ha acusado al gobierno de Tusk de retener ilegalmente fondos del partido para sabotear la campaña de Nawrocki. La Comisión Electoral polaca, que tiene una estrecha mayoría de miembros alineados con la coalición de Tusk, retuvo parte de la financiación estatal de PiS después de encontrar irregularidades en el gasto de campaña pasado.

Antes de la votación, el gobierno de Tusk ha estado advirtiendo que Polonia es el país europeo más atacado por la desinformación y los ciberataques rusos.

El verdadero problema es que la ley está siendo instrumentalizada políticamente, según Dorota Piontek, profesora adjunta de política en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań. “Actualmente estamos en un estado de caos total, lo cual no augura nada bueno”, dijo.

