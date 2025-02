Profundiza IA es una victoria para China, pero un peligro para el control del Partido

En 2017, China observó con asombro, y shock, cómo AlphaGo, un programa de inteligencia artificial respaldado por Google, derrotó a un prodigio chino en un complicado juego de mesa, Go. La pérdida decisiva ante un programa informático extranjero, que había derrotado de manera similar a un jugador surcoreano, fue una especie de momento Sputnik para China. Ese año, los funcionarios chinos presentaron un plan audaz para liderar el mundo en A.I. para 2030, comprometiéndose a aportar miles de millones a empresas e investigadores enfocados en la tecnología. De este fervor surgió DeepSeek, la poco conocida startup china que trastornó el panorama tecnológico creando un potente modelo A.I. con mucho menos dinero de lo que los expertos habían pensado posible. DeepSeek es privado, sin respaldo estatal aparente, pero su éxito encarna las ambiciones del principal líder de China, Xi Jinping, que ha exhortado a su país a “ocupar las alturas dominantes” de la tecnología. El Sr. Xi quiere que la economía china no esté impulsada por viejos motores de crecimiento como el mercado inmobiliario impulsado por deuda y las exportaciones baratas, sino por tecnologías más avanzadas como A.I., supercomputación y energía verde. Para el Sr. Xi, este momento ayuda a disminuir el aura de superioridad que ha mantenido Estados Unidos en A.I., un campo crítico en una feroz rivalidad entre superpotencias. China se ha presentado como un socio global benevolente para los países en desarrollo, dispuesto a compartir su know-how, con el Sr. Xi diciendo que A.I. no debería ser un “juego de países ricos y poderosos”. Ahora, DeepSeek ha demostrado que podría ser posible que China haga que A.I. sea más barata y accesible para todos. La pregunta, sin embargo, es cómo el Partido Comunista gobernante maneja el ascenso de una tecnología que algún día podría ser tan disruptiva que podría amenazar sus intereses y su control sobre el poder. La regulación china de A.I. ha variado en intensidad a lo largo de los años, dependiendo de dónde evalúe el país sus fortalezas y debilidades. Cuando el gobierno chino estaba preocupado de haber quedado rezagado respecto a Estados Unidos en 2022 después del lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, adoptó un enfoque más manos libres que finalmente permitió que empresas como DeepSeek y otras prosperaran. Ahora que el péndulo ha oscilado en la otra dirección, esa confianza en la industria podría resultar ser un “arma de doble filo”, dijo Matt Sheehan, que estudia la A.I. china como académico en el Carnegie Endowment for International Peace. Los “instintos básicos del partido son hacia el control”, dijo el Sr. Sheehan. “A medida que recuperan la confianza en las capacidades de A.I. de China, podrían tener dificultades para resistir el impulso de tomar un enfoque más práctico con estas empresas.” Como si para subrayar esa posibilidad, el fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, fue invitado a una discusión con el primer ministro Li Qiang el 20 de enero, el mismo día que la empresa lanzó su modelo A.I. más reciente y poderoso, conocido como R1. La asistencia del Sr. Liang fue aún más notable considerando que DeepSeek no se consideraba uno de los llamados Tigres de A.I. de China. Esa distinción se reserva para empresas de alto perfil como Zhipu AI, una startup con sede en Pekín que ha recibido una inversión estatal sustancial. DeepSeek no es ajeno al impulso del partido a interferir; eso podría haber jugado inadvertidamente un papel en su éxito posterior. Inicialmente, DeepSeek había entrenado sus modelos de A.I. para hacer apuestas en el mercado de valores chino. Pero cuando los reguladores se dirigieron a tal comportamiento, la empresa cambió en 2023 a A.I. avanzada para conformarse con la política industrial de China. Luego dejó atónito al mundo al rivalizar con el rendimiento de sus competidores estadounidenses a pesar de usar muchas menos de las avanzadas fichas informáticas que son difíciles de obtener en China, un logro tecnológico que hasta hace poco no estaba disponible. En casa, los comentaristas chinos han destacado el logro de DeepSeek como evidencia de que las restricciones de EE. UU. sobre las exportaciones de fichas de A.I. a China son en última instancia fútiles (aunque el fundador de la empresa ha dicho que tales límites son una preocupación importante). Incluso las recientes acusaciones de OpenAI de que DeepSeek cosechó indebidamente sus datos para construir sus modelos no han disuadido a sus admiradores en China, que acusan a la empresa de San Francisco de difundir rumores. “Las sanciones tecnológicas de EE. UU. a China han dejado a China sin otra opción que desarrollarse,” dijo Sun Chenghao, experto en relaciones exteriores de la Universidad de Tsinghua en Beijing, eco de un sentimiento popular en China. “Solo podemos confiar en nosotros mismos.” A.I. ocupa un lugar especial en la visión del Sr. Xi sobre el auge de China, con su potencial para ayudar al país a superar muchos de sus mayores desafíos como su fuerza laboral en disminución. China ha utilizado el reconocimiento facial y algoritmos para potenciar su capacidad de vigilar a su gente y sofocar la disidencia. La tecnología también está influyendo en la modernización militar de China con sistemas de armas autónomas e incluso estrategias de combate. El desarrollo de DeepSeek también podría avanzar en los objetivos geopolíticos de China. DeepSeek utiliza un modelo de código abierto, lo que significa que cualquiera puede mirar debajo de su capucha y usar su tecnología, a diferencia de las principales empresas estadounidenses que usan un software más costoso y propietario. “El bajo costo y la naturaleza de código abierto del modelo DeepSeek refuerzan la narrativa del gobierno chino de que China es el lugar al que los países en desarrollo pueden recurrir en busca de soluciones de A.I.,” dijo el Sr. Sheehan. Qué tan importante se convierta China en el escenario mundial en A.I. finalmente podría depender de cómo el gobierno decida equilibrar las regulaciones con la libertad que las empresas e investigadores necesitan para hacer un trabajo de vanguardia que les permita competir con Estados Unidos. Algunos analistas como Gregory C. Allen, un investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y un ex funcionario de defensa estadounidense, dijeron que es probable que no haya restricciones en el desarrollo de A.I. cuando se trata del ejército chino. “Lo único que los frena es el rendimiento,” dijo el Sr. Allen, que en su trabajo anterior mantuvo conversaciones con miembros del Ejército de Liberación del Pueblo responsables de evaluar los riesgos de la A.I. Lo mismo no se aplica a la regulación de la A.I. en el sector privado. El panorama allí está dictado por las prioridades en competencia de las agencias regulatorias chinas, cada una explorando una tecnología que muchos en el mundo aún no comprenden completamente. Está claro que cuanto más ampliamente se utiliza una tecnología, más el partido querrá restringirla. En 2023, justo meses después de que ChatGPT desencadenara una fiebre de inversión en inteligencia artificial, China emitió normativas destinadas a controlar lo que dicen los chatbots chinos a los usuarios, exigiendo que reflejen “valores centrales socialistas” y eviten información que socave el “poder estatal.” En el caso del chatbot de DeepSeek, esto ha llevado a respuestas incómodas a preguntas aparentemente inofensivas como “¿Quién es Xi Jinping?” Investigadores que prueban sus capacidades han descubierto que el bot ofrece respuestas que difunden la propaganda china e incluso repiten campañas de desinformación. Algunas preocupaciones son más existenciales en la naturaleza. Un coro creciente de académicos ha estado dando la voz de alarma sobre las potencialmente catastróficas consecuencias de perder el control humano sobre A.I. Entre esas voces destaca Andrew Yao, un gigante en A.I. en la Universidad de Tsinghua y receptor del Premio Turing, el equivalente al Premio Nobel de la computación. Su influencia ayudó a establecer lo que China llama la Iniciativa Global de Gobernanza de A.I., que fue introducida por el Sr. Xi en 2023 e incluía un llamado a mantener siempre la A.I. bajo control humano. El año pasado, el gobierno también pidió la mejora de la gobernanza de A.I. “sobre la base de la toma de decisiones y supervisión humanas.” En última instancia, la A.I. en China solo avanzará hasta donde el gobierno decida si puede mitigar esos riesgos, dijo Barath Harithas, experto en política de A.I. en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington. “La sobre-regulación y la necesidad de adherirse a los ‘valores socialistas centrales’ podrían arriesgarse a neutralizar el potencial de A.I.,” dijo el Sr. Harithas.