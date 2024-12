Producto del Año de 9to5Mac: Apple Vision Pro.

Apple funcionó a toda máquina durante todo el 2024 con grandes renovaciones en las alineaciones de iPad y Mac, el iPhone 16 y el Apple Watch Series 10.

Sin embargo, ninguno de esos productos ha tenido ni tendrá el impacto del Apple Vision Pro. Por esa razón, estamos nombrando al Apple Vision Pro como el Producto del Año de 9to5Mac para el 2024.

Chance Miller, Editor en jefe de 9to5Mac

Aunque elegir al Apple Vision Pro como nuestro producto de Apple del año será controvertido, estoy seguro de que hemos tomado la decisión correcta.

He tenido muy pocas, si acaso alguna, experiencias tecnológicas tan mágicas como interactuar con el Apple Vision Pro. Ver mi primer video espacial es un momento que nunca olvidaré. Ver mi película favorita (Volver al Futuro) inmerso en el Entorno de Cine fue impresionante. De hecho, he visto más películas este año que nunca antes, gracias al Apple Vision Pro.

Las elecciones de diseño de interfaz humana de Apple con Apple Vision Pro ya han influenciado a su mayor competidor. Meta encendió sus fotocopiadoras justo cuando Vision Pro se lanzó para imitar los innovadores paradigmas de diseño de computación espacial de Apple. La empresa también ha implementado una actualización de seguimiento y gestos manuales, soporte de video espacial y más. La influencia de Apple Vision Pro es clara.

Luego, por supuesto, está Mac Virtual Display. Esto convierte al Apple Vision Pro en una verdadera computadora versátil. La versión inicial de Mac Virtual fue impresionante, pero visionOS 2.2 llevó la experiencia al siguiente nivel con nuevas opciones anchas y ultrapanorámicas, una mayor fidelidad visual y enrutamiento de audio adecuado.

Apple tiene trabajo por hacer si quiere que Apple Vision Pro (o cualquier otro producto “Vision” que venga a continuación) se convierta verdaderamente en el futuro de la computación. La buena noticia es que creo que Apple está tomando los comentarios con calma y seguirá perfeccionando la experiencia de computación espacial en los próximos años. También hemos visto un notable aumento en la cantidad de Video Inmersivo y una colección cada vez más impresionante de aplicaciones de terceros.

Las menciones honoríficas claras para mí son el M4 Mac mini y el M4 iPad Pro. Por impresionantes que sean esas actualizaciones, no creo que se comparen con el Apple Vision Pro. Sin embargo, espero con interés todos los comentarios de personas que me dicen que estoy equivocado.

Zac Hall, Pasante de verano senior

El Apple Vision Pro es sin duda el producto de Apple del año. No existía como un producto que se pudiera comprar el año pasado, y no será novedoso el próximo año. Todos los demás productos de Apple son iterativos este año. Apple Vision Pro es tecnológicamente impresionante y totalmente nuevo para Apple.

Claro, es astronómicamente caro, pero es astronómicamente más impresionante que todos los auriculares asequibles que existen. En resumen, AVP es una Mac y cualquier otro auricular es una Nintendo Wii. Sí, las consolas de juego asequibles son mejores para juegos entretenidos, pero la Mac es un caballo de batalla.

Apple Vision Pro también es un mejor producto 1.0 que el iPod original, el iPhone, el iPad y el Apple Watch. Cada producto mencionado anteriormente fue reemplazado en unos pocos años con una versión que hacía que el hardware original pareciera antiguo. Tal vez eso suceda con Apple Vision Pro, pero mi expectativa es que la gen-one AVP será vista como futurista y adelantada a su tiempo para finales de 2025 y mediados de 2026.

Esto no quiere decir que Apple Vision Pro sea la tecnología del año. La combinación de ChatGPT y Claude comparte ese honor. Pero con el enfoque estrecho de las contribuciones de Apple a la tecnología, estoy seguro de que el 2024 quedará marcado como el año en que Apple Vision Pro se hizo realidad. ¿Qué pasa con Apple Intelligence? La suite de funciones de IA generativa de Apple necesita un chatbot dedicado antes de que se considere comparable a ChatGPT y Claude.

Menciones honoríficas: la cancelación de Project Titan (DEP Apple Car), actualización de 16 GM RAM para M2 y M3 MacBook Air, y la desaparición de las fundas de iPhone de FineWoven.

Ryan Christoffel, Escritor de noticias

No hay duda de que los otros productos de Apple del 2024 han sido más ‘exitosos’ según los benchmarks típicos. Pero el Vision Pro es todo menos típico.

El Vision Pro lanzó un nuevo producto que le dio un giro clásico de Apple a una categoría existente. Técnicamente es un auricular de realidad virtual, pero funcionalmente es un dispositivo de realidad aumentada y virtual. Apple lo llama una computadora espacial.

Aunque puede llevar años ver si la computación espacial despega, el Vision Pro es indudablemente una toma audaz e innovadora sobre el futuro de la computación.

El Vision Pro merece el Producto del Año porque ofrece algo radicalmente único entre la alineación de productos de Apple en el 2024.

Mi dispositivo más usado del año, el M4 iPad Pro, tiene algunas mejoras impresionantes, pero sigue siendo básicamente un iPad. El iPhone 16 Pro y el M4 Mac mini también son productos sólidos, pero nada completamente nuevo.

Hoy en día, se espera que cada nuevo producto de Apple sea un éxito. El Vision Pro ciertamente no es eso todavía. Pero Tim Cook se ha acostumbrado a llamarlo un “producto para primeros adoptantes”, y creo que eso es cierto.

No puedo esperar para ver a dónde lleva Apple el Vision Pro a continuación.

Jeff Benjamin, Jefe de Producción de Contenido en Video

Hay algunas experiencias tecnológicas de primeras que son inolvidables en mi vida: la primera vez que salté sobre un Goomba mientras sostenía un controlador de NES, la primera vez que hice clic en el mouse en un Macintosh original, la primera vez que deslicé en la pantalla de 3.5 pulgadas de un iPhone, y sí, la primera vez que pisé el acelerador en un Tesla. Estos momentos son raros, pero cuando estás en medio de uno, simplemente lo sabes.

El Apple Vision Pro me dio esa sensación nuevamente, una sensación que solo he experimentado un puñado de veces en mi vida.

Para ser honesto, estaba decidido a coronar al M4 Mac mini porque ofrece un valor incomparable y probablemente sea la mejor relación calidad-precio en la historia de Apple. Sin embargo, el Apple Vision Pro merece reconocimiento porque realmente se siente como si alguien del futuro hubiera dejado este auricular en mi regazo. No es solo un nuevo producto con un exterior elegante; es un dispositivo completamente nuevo con paradigmas revolucionarios de UX y UI que aún me dejan asombrado, casi un año después de su lanzamiento.

El Apple Vision Pro es, con mucho, la mejor experiencia de ver televisión y películas que he tenido. Supera a cualquier cine del planeta. Es un dispositivo aislante para un solo usuario, pero argumentaría que los teléfonos inteligentes en sí mismos pueden ser igual de aislantes, quizás no físicamente, pero mentalmente, tal vez incluso más porque crean una falsa sensación de presencia cuando tu mente puede estar a mil millas de distancia.

Con el Apple Vision Pro, no hay pretensión. Te trasladan a un reino completamente diferente, a veces incluso a un mundo completamente diferente. Hey, me gusta usar la pantalla ultrapanorámica de Mac Virtual Display de visionOS 2 para editar videos en Final Cut Pro desde la superficie de la luna, no me juzgues.

No es perfecto, pero pocos dispositivos de primera generación lo son. Apple ha sentado unas bases increíbles con el Vision Pro y visionOS, y estoy increíblemente emocionado de ver a dónde nos lleva este viaje.

Filipe Esposito, Editor

El Vision Pro no ha cumplido del todo las expectativas de éxito de Apple. Sin embargo, incluso si no lo tienes o planeas comprarlo, probablemente hayas escuchado mucho al respecto. Aunque la primera iteración del Apple Vision Pro algún día se desvanezca de nuestros recuerdos, estoy seguro de que la plataforma Vision eventualmente evolucionará hacia auriculares más compactos y tal vez incluso elegantes gafas.

Aunque solo unos pocos cientos de miles de personas en todo el mundo tienen actualmente acceso al auricular, el Apple Vision Pro ya ha causado sensación en la industria de AR/VR. Y no puedo esperar para ver qué viene después.

Fernando Silva, Productor de Video

El Apple Vision Pro se ha ganado su lugar como Producto del Año de Apple por una razón muy simple: es el primer producto desde el iPhone original que me ha dejado completamente asombrado. Desde el momento en que lo experimenté, todo el dispositivo se sintió como pura magia. La forma en que puedes manipular de manera fluida los elementos de la interfaz de usuario solo con tus ojos es revolucionaria, y la precisión con la que detecta los toques de los dedos, sin importar dónde estén tus manos, parece que no debería ser posible. Es como entrar en el casco de Iron Man, donde la tecnología se siente tanto futurista como intuitivamente humana al mismo tiempo.

El Mac Mini y el M4 iPad Pro también fueron fuertes contendientes para este título. Ambos dispositivos son increíblemente impresionantes, mostrando el compromiso continuo de Apple con la innovación y el rendimiento. Sin embargo, aunque estaba muy impresionado por estos productos, el Vision Pro fue el dispositivo que realmente me dejó con la boca abierta.

Lo que realmente hace que el Vision Pro merezca este título es su versatilidad. Ya sea que te sumerjas en tareas de productividad, perfectamente sincronizado con tu ecosistema de Apple, o te sumerjas en contenido mientras viajas, sobresale en ambos con gracia y facilidad. Como máquina de consumo de contenido, es inigualable, llevando experiencias cinematográficas directamente a tu rostro estés donde estés. No es solo un artilugio; es un vistazo al futuro de la computación y el entretenimiento, redefiniendo lo posible. Por eso, para mí, no es solo el mejor producto de Apple de este año, simboliza un futuro del que quiero ser parte.

Ben Lovejoy, Editor Europeo

El Vision Pro es, por supuesto, una elección muy controvertida, con el Mac mini M4 rediseñado como una opción más obvia. El ordenador espacial de Apple es un producto de nicho caro con relativamente pocas aplicaciones nativas, y soy uno de muchos fanáticos de Apple que disfrutaron probándolo pero que no tenían la menor tentación de comprarlo.

Incluso los que pusieron el dinero terminaron usando el dispositivo para ver películas inmersivas, algo que se podría lograr de manera mucho más cómoda y asequible con un monitor facial de $440.

Pero lo importante del Vision Pro no es lo que es hoy, sino la dirección que establece para Apple. Este es el fabricante de iPhones dando su primer pequeño paso hacia un eventual producto Apple Glasses. Eso, cuando finalmente llegue, no será el Producto del Año de Apple, pero probablemente será el de la década. Se informa incluso de que el fabricante de iPhones cree que eventualmente podría reemplazar el iPhone.

No estoy tan seguro de eso, pero sí creo que el advenimiento de la Apple Intelligence lo convierte en al menos una perspectiva significativamente más plausible. Tal vez levante mis Apple Glasses cuando quiera usar rápidamente una aplicación de la misma manera en que cojo mis gafas de sol cuando quiero ver YouTube.

De cualquier manera, estoy realmente emocionado por el futuro de este factor de forma, y espero que Apple lo haga mejor que cualquier otro. No podemos llegar allí sin que Apple comience ese viaje ahora, por lo que por esa razón el Vision Pro se gana su título a pesar de su innegable estatus de nicho hoy en día.

Michael Bower, Editor de Gráficos

Algunas personas han afirmado que el Apple Vision Pro es el “futuro de la computación”. No sé al respecto. Pero lo que sí sé es que me encantaría verlo disponible en la Tienda de Apple para Veteranos y Militares en un futuro previsible, idealmente dentro de mi vida.

Benjamin Mayo, Colaborador Europeo

Aunque algunos lo han considerado como un callejón sin salida, creo que el Vision Pro está marcando el rumbo para el futuro de Apple. Las personas que esperan que el Vision Pro tenga un impacto en la cultura en su primer año tenían expectativas equivocadas.

Con un punto de precio de $3,500 y lleno de varios compromisos como peso y duración de la batería, el hardware ideal todavía está en proceso, pero este primer dispositivo de primera generación marca el camino hacia una nueva línea de productos que probablemente tendrá éxito más temprano que tarde. Solo necesita un par de iteraciones de hardware para alcanzar su máximo potencial, y tienes el objetivo a largo plazo de las gafas de realidad aumentada hirviendo más allá de eso también.

Con el Vision Pro, Apple se propuso construir “una herramienta, no un juguete” (citando al VP de Apple Mike Rockwell), y llegó sorprendentemente lejos en ese objetivo en su primera salida. Ya hemos visto a competidores cambiar significativamente su software para imitar lo que Apple perfeccionó desde el principio en términos de productividad y gestión de ventanas en realidad aumentada.

Michael Burkhardt, Editor de Fin de Semana

El Apple Vision Pro es una elección clara para producto del año. El hardware en sí puede que no sea la expresión definitiva de lo que puede ser la computación espacial, pero el software ciertamente lo es. visionOS ha tenido un impacto profundo en el resto de la industria de realidad mixta y casi con seguridad ha provocado que Meta repiense las cosas. El diseño de software de Apple fue increíblemente reflexivo y características como Mac Virtual Display (¡que incluso mejoró este año gracias al soporte Wide y Ultra Wide!) son simplemente la guinda del pastel.

Estoy emocionado por el futuro de esta categoría de productos. Necesita volverse más pequeño, más ligero y ciertamente más barato antes de cualquier tipo de adopción masiva, pero Apple sentó unas bases extremadamente sólidas con visionOS. Mientras tanto, puedes comenzar a tomar fotos y videos espaciales con tu iPhone 15 Pro (o posterior) para disfrutar en futuros auriculares Vision.

Simplemente no hay nada como el Vision Pro en el mercado, y por eso se lleva la corona de producto del año. Muchos sugerirían el Mac mini en su lugar, pero es más de una gran relación calidad-precio que de un producto definitivo. Si el rediseño hubiera ocurrido por separado de la actualización a 16 GB de RAM, no habría tanto entusiasmo aquí. Vision Pro fue el primer producto verdaderamente nuevo de Apple desde el HomePod en 2018, y Apple hizo un trabajo extraordinario aquí.

