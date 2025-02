Problema de dinero: ¿Es legal que mi jefe se tome un porcentaje de nuestras propinas porque trabajó en el turno? | Noticias financieras

Cada semana en nuestro blog de Dinero, respondemos preguntas sobre tus problemas financieros o disputas con consumidores. Esta semana, un lector preguntó si su jefe tenía permitido llevarse una parte de sus propinas. Elliott preguntó: “¿Puede mi jefe llevarse una parte de las propinas que se comparten entre el personal si el jefe trabaja el turno?” Hablamos con Caroline Walker, directora gerente de Cavendish Employment Law, para conocer su opinión. Primero, no está muy claro si el jefe en cuestión es el dueño de la empresa o un empleado ellos mismos.

Caroline dice que si el gerente es un empleado y formó parte del servicio en un turno en particular, sería razonable que las propinas se compartieran con ellos. Pero agrega que si tomaron propinas no relacionadas con su servicio, o en contra de la política específica del negocio, habría motivos para plantear una queja formal. Caroline desglosa aquí lo que dice la ley laboral del Reino Unido sobre este tema: "Según la Ley de Empleo (Asignación de Propinas) de 2023 que entró en vigor el 1 de octubre, los empleadores deben pasar las propinas a los trabajadores. Esta legislación impide a los empleadores quedarse con parte de las propinas para sus costos y tiene como objetivo asegurar que los trabajadores de la hostelería reciban el 100% de las propinas, gratificaciones y cargos por servicio", dice. "Antes de esta legislación, los empleadores podían quedarse con el 20-30% para cubrir sus costos del negocio, incluidos impuestos, roturas o incluso fiestas del personal. Tampoco había reglas sobre cuándo debían realizarse los pagos o ninguna obligación de ser transparentes sobre el cálculo de los pagos." Caroline describe la nueva legislación como un "cambio bienvenido". La legislación específicamente dice que, a partir del comienzo de octubre, el empleador debe asegurar: 100% de las propinas o cargos por servicio se pagan al empleado; No se permiten deducciones por ningún motivo; Las propinas se distribuyen a los trabajadores/empleados a más tardar al final del mes siguiente en que se pagó; Las propinas solo se deben distribuir dentro del "mismo lugar de trabajo", lo que significa que no se pueden agrupar y distribuir entre múltiples ubicaciones; Los trabajadores de agencia también tendrán derecho a recibir una parte de las propinas, pero esto debe ser pagado por la agencia para la que trabajan; El empleador también debe proporcionar un registro por escrito del desglose del monto disponible, pruebas de que las propinas se pagan íntegramente a los trabajadores/empleados y garantía de que se paga para la fecha relevante. Si el empleador no proporciona estos registros, los trabajadores pueden presentar reclamaciones en el tribunal laboral, según Caroline. "Si el lector cree que el empleador ha fallado anteriormente en dar cuenta de sus propinas, o especialmente si no han cumplido con estas obligaciones desde el 1 de octubre, deberían presentar una queja formal al empleador exponiendo sus preocupaciones, a las que el empleador estará obligado a investigar y responder", dice. "Si su respuesta no está disponible, o confirma que han incumplido estas obligaciones, podrán presentar una reclamación en el tribunal laboral. Al presentar la queja formal, el lector podrá determinar si se han retenido propinas e incluir una solicitud de la confirmación escrita mencionada anteriormente. "Es posible, especialmente si se trata de un empleador pequeño, que no estén al tanto de sus obligaciones y esto les dará la oportunidad de conocer estas obligaciones".