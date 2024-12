Problema con MacBook Pro M1 Pro al conectar pantalla dual después de actualizar a macOS Sequoia 15.1/15.2

Apple está construyendo gradualmente un ecosistema más inclusivo. Tomemos como ejemplo la MacBook Pro M1 Pro, que generó expectación por su muy esperada función Dual Display. Mientras que el modelo base M1 solo admite un monitor externo, puedes utilizar hasta dos dispositivos de salida de terceros en M1 Pro y M1 Max.

Sin embargo, las nuevas funciones a menudo vienen con problemas. Dual Display ha estado presentando problemas recientemente en macOS 15.1 y 15.2. Y la resolución de problemas puede ser una molestia porque tendrás que revisar tu MacBook, monitor externo y macOS. Para acelerar las cosas, comienza con las causas más probables. Aquí tienes qué hacer.

Cómo solucionar el problema de Dual Display en MacBook Pro M1 Pro

1. Forzar la detección de pantallas

Tiempo necesario: 3 minutos

Tu MacBook puede pasar por alto ocasionalmente el monitor que conectaste. Los problemas de incompatibilidad a menudo surgen cuando macOS reutiliza la configuración en caché en lugar de volver a verificar la conexión. Al realizar manualmente la detección de pantallas, básicamente le estás diciendo a tu Mac que actualice y reinicie su hardware.

Haz clic en el icono del menú de Apple y abre Preferencias del Sistema.

Ve a Pantallas en el panel de navegación lateral.

Desplázate hasta abajo y haz clic en Avanzado.

Selecciona Detectar pantallas para obligar a tu Mac a escanear los monitores externos.

Si tu monitor aún no aparece, desconéctalo y vuelve a conectarlo, luego repite este paso.

2. Probar con otro puerto en tu MacBook

Intenta conectar tu monitor a un puerto diferente en tu Mac. Los puertos en lados opuestos a menudo utilizan controladores internos separados, por lo que cambiarlos puede resolver problemas menores de conectividad. Y si el puerto parece sucio, sopla suavemente para limpiar los residuos sueltos.

Desconecta tu monitor y vuelve a conectarlo a un puerto diferente en tu Mac.

Prueba intercambiando los puertos para tu pantalla externa también.

Una vez conectado, ve a Preferencias del Sistema > Pantallas y verifica si tu Mac detecta el monitor.

3. Probar con otro monitor externo

Debes considerar que tu Mac podría no ser el problema. Problemas de hardware, resoluciones no admitidas o problemas de firmware en tu pantalla externa también pueden causar fallos de conexión. Prueba usar otro dispositivo de salida para rastrear el problema. Puedes utilizar tu iPad como Dual Display si no tienes acceso a otro monitor de computadora.

Desconecta tu monitor actual e intenta conectarlo a otro dispositivo.

Utiliza el mismo cable y puerto para probar la consistencia.

Si el nuevo monitor funciona sin problemas, es probable que el problema esté en tu pantalla original.

4. Utilizar un cable/adaptador diferente

Si ambos monitores externos funcionan, intenta verificar tus cables. Los cables dañados, o aquellos que no admiten altas resoluciones y frecuencias de actualización, pueden afectar tu pantalla. Incluso si tu cable parece estar en buen estado, el desgaste puede causar problemas invisibles como transferencias de datos incompletas.

Inspecciona tu cable en busca de daños visibles, como desgaste o conectores doblados.

Cambia el cable por un cable Thunderbolt 4 o USB-C certificado que admita la resolución y tasa de actualización de tu monitor.

Si estás utilizando un adaptador, verifica que sea compatible con tu monitor (por ejemplo, DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0).

Vuelve a conectar tu configuración y prueba la pantalla.

5. Ajustar la configuración de la pantalla

Es posible que tu Mac esté configurado con una resolución o frecuencia de actualización que tu monitor no admite. Intenta ajustar estas configuraciones manualmente.

Ve a Preferencias del Sistema > Pantallas.

Selecciona tu monitor externo de la lista.

Haz clic en Escalado y elige una resolución que tu monitor admita (por ejemplo, 1920 x 1080 para monitores Full HD).

En Frecuencia de actualización, elige una opción compatible con tu pantalla (por ejemplo, 60 Hz para la mayoría de los monitores o 120 Hz para pantallas de juegos).

6. Restablecer las preferencias de pantalla de macOS

Si no puedes solucionar tus configuraciones de pantalla de forma manual, restablécelas por completo. Es una forma rápida de borrar las malas configuraciones, aunque también tendrás que configurar tus preferencias anteriores desde cero.

Abre Finder y presiona Comando + Shift + G.

Escribe ~/Library/Preferences/ByHost en la barra de búsqueda y pulsa Intro.

Encuentra los archivos que comiencen con com.apple.windowserver.

Arrástralos a la Papelera.

Reinicia tu Mac; debería restablecer su configuración de pantalla.

7. Actualizar macOS a la última versión

El problema podría no ser tu culpa en absoluto, podría ser un error de macOS. Los problemas de Dual Display son bastante comunes en macOS 15.1 y 15.2, intenta actualizar a una versión estable más reciente. Apple suele ser rápida para resolver bugs conocidos.

Abre Preferencias del Sistema > General > Actualización de software.

Si hay una actualización disponible, haz clic en Descargar e instalar.

Reinicia tu Mac después de la actualización, vuelve a conectar tu monitor y verifica si se ha solucionado el problema.

8. Restaurar tu Mac a la configuración de fábrica

Si nada más funciona, restaurar tu Mac a la configuración de fábrica puede ser tu mejor opción. Borrará tu sistema y restaurará macOS Sequoia a su estado original, eliminando problemas de software o malas configuraciones. Solo recuerda hacer una copia de seguridad de tus datos antes.

Haz una copia de seguridad de tus archivos con Time Machine u otra herramienta similar.

Abre Preferencias del Sistema > General > Transferir o restablecer > Borrar todo el contenido y configuración.

Sigue las instrucciones para restablecer tu Mac.

Reinstala macOS y prueba tu configuración de monitor antes de restaurar tus datos.

Contacta al Soporte de Apple si estas soluciones no funcionan para tu MacBook. Para problemas con el monitor externo, ponte en contacto directamente con el fabricante. Por supuesto, también puedes continuar la resolución de problemas volviendo a conectar tus pantallas de Mac. Tu persistencia podría tener éxito después de unos cuantos reinicios forzados más.