Probé una bolsa de Starbucks Too Good To Go y fue maravillosa.

“

Too Good To Go existe como una forma de luchar contra el desperdicio de alimentos, con muchas empresas ofreciendo bolsas de productos no vendidos cerca de su fecha de caducidad a un precio reducido.

Aunque algunas personas pueden ser conscientes de que ciertos supermercados como Morrisons y Aldi ofrecen bolsas de comestibles a través del servicio, muchos otros lugares también participan.

Muchos restaurantes y cafeterías forman parte del programa, incluido Starbucks.

Ahora, si estabas buscando un café gratis de esto, estarías buscando en el lugar equivocado, pero su bolsa incorpora bastantes alimentos dulces y salados.

Por un costo de £4 puedes obtener una selección misteriosa de wraps, bagels, paninis, pasteles, ensaladas, pasteles y jugos que normalmente costarían £12.

Tenía curiosidad por ver cómo sería esto, especialmente porque anteriormente solo había obtenido bolsas de Too Good To Go en supermercados.

Fue muy fácil reservar la bolsa a través de la aplicación Too Good To Go, ya que reservé la mañana del lunes 12 de agosto y pude recogerla entre las 5 p. m. y las 5.30 p. m. de ese mismo día.

Comprensiblemente, al ser temprano por la noche, mi Starbucks local estaba muy tranquilo, así que pude recoger la bolsa muy rápidamente.

Lo que recibí en mi bolsa Too Good To Go de Starbucks



En mi bolsa Too Good To Go de Starbucks recibí cinco artículos que fueron:

La bolsa Too Good To Go de Starbucks contenía cinco artículos (Imagen: Newsquest)

un Wrap Desayuno Todo el Día – £6.50 PVP

un croissant de mantequilla – £3.05 – PVP

un brownie de chocolate – £3.60

una paleta de pastel de limón – £3.30 PVP

un Mallow top de Frambuesa y Chocolate Blanco – £3.75 PVP

Según los precios de los artículos, la bolsa tendría un valor de £20.20 en circunstancias normales, lo que representa un ahorro enorme.

Starbucks también dejó amablemente una hoja de información en la bolsa que enumeraba los artículos incluidos e instrucciones para calentar alimentos específicos para que pudieras comerlos de la mejor manera posible.

La mayor preocupación potencial que pude ver fue con el Wrap Desayuno Todo el Día, que fue el único artículo que venía en un empaque.

El Wrap Desayuno Todo el Día estaba delicioso (Imagen: Newsquest)

Su fecha de caducidad era el día que lo recogí pero pensé que lo guardaría para la mañana siguiente para comerlo.

Gracias a las instrucciones, fue fácil de preparar y afortunadamente también estaba excepcionalmente sabroso.

La combinación de huevo revuelto de corral, frijoles horneados a la barbacoa, queso cheddar, salchicha de cerdo, tocino ahumado a la parrilla y espinacas fue genial.

Después de eso, el resto de los artículos eran una mezcla de pasteles y pasteles, lo cual es ideal para alguien como yo que tiene un diente dulce.

La paleta de pastel fue una agradable golosina dulce (Imagen: Newsquest)

Compartí algo con mi familia, con el croissant, el brownie de chocolate y la paleta de pastel de limón siendo calificados como deliciosos y afortunadamente no rancios un día después de recogerlos.

Solo quedaba el Mallow top de Frambuesa y Chocolate Blanco después de eso, que disfruté dos días después de recoger la bolsa.

Lectura recomendada:

El Mallow top de Frambuesa y Chocolate Blanco era una maravilla (Imagen: Newsquest)

La golosina tenía una base tipo magdalena con un top de malvavisco sumergido en chocolate, así como mermelada de frambuesa en el medio.

Honestamente, fue celestial y aunque no suelo visitar Starbucks muy a menudo, siento que definitivamente lo volvería a pedir si me encontrara en una sucursal.

En general, la bolsa Too Good To Go de Starbucks tiene un valor brillante y definitivamente vale la pena si te gustan uno o dos pasteles.