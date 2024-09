Probé la mantequilla viral de croissant de Pollen y me voló la cabeza.

Yo he, y por eso creo que tú también deberías (me voló la mente).

Cuando se trata del día de la crepe o incluso de un aperitivo nocturno de pan tostado, no soy el mayor fanático de las cremas, así que tiendo a mantenerlo bastante simple (estoy hablando de mantequilla o mermelada de frambuesa, tal vez un pequeño toque de Nutella en caso de apuro) porque no tengo mucho diente dulce.

Aún así, siempre estoy tratando de encontrar algo un poco diferente que me dé la cantidad justa de sabor, tenga un poco de textura y no me haga sentir enfermo si me sirvo por segunda vez.

¡Por fin, creo que he encontrado una (vasija) de oro en forma de mantequilla y croissants machacados!

Vivi en Manchester la mayor parte de mi vida ya que nací en el Noroeste y sé que la escena gastronómica siempre está en auge, desde nuevas cafeterías que aparecen cada semana hasta restaurantes propiedad de celebridades.

Entre los lugares más populares para un pastel o brunch en estos días está Pollen: he visto a los locales alabando la panadería en redes sociales, pero desde que me mudé hace unos años, no he tenido la suerte de visitar.