Prithvi Shaw: El ascenso y la caída del prodigio del cricket indio

Mientras tanto, historias de Shaw metiéndose en fiestas salvajes, externas y peleas, externas, empezaron a extenderse. Para el medio de IPL 2024, estaba en aviso, por así decirlo. Después de la gran subasta de IPL 2025, su carrera parece envuelta en incertidumbre. Lesión, enfermedad y mal forma pueden descarrilar incluso al mejor, pero aquellos cercanos a Shaw revelan que la desgracia solo ha jugado un papel menor en su caída precaria. Ricky Ponting, quien como entrenador de Delhi Capitals trabajó de cerca con Shaw, dice: "Solo hay tanto [consejo] que puedes dar y solo tantas veces puedes intentar [arreglarlo]". Exjugador de India Praveen Amre, quien era asistente de entrenador con Delhi Capitals, fue más directo. "La incapacidad de Prithvi para manejar la fama y el dinero de IPL ha sido su perdición. Le he hablado varias veces, dándole el ejemplo de Vinod Kambli, quien desperdició su carrera por falta de disciplina ", dijo Amre a un diario nacional. IPL ha revolucionado las vidas de los jugadores jóvenes, ofreciendo una plataforma para el talento y el sustento. Sin embargo, los desafíos del éxito temprano, la fama instantánea y la riqueza rápida siguen siendo apremiantes. Rahul Dravid, basándose en su experiencia como entrenador U-19 y de India A, ha enfatizado la necesidad de un mentoring más fuerte a nivel junior para mantener a los jugadores en el camino correcto. Las luchas de Shaw subrayan la importancia de su visión. Lo que el futuro de Shaw reserve, el tiempo lo dirá. A los 25 años, todavía tiene la edad de su lado. Pero el cricket indio rebosa talento y la competencia por los lugares es intensa. El camino a seguir desde aquí es cuesta arriba. "Algunas de las historias deportivas más grandes son historias de regreso. Si Prithvi Shaw tiene gente decente a su alrededor que se preocupa por su éxito a largo plazo, se sentarían con él, le dirían que se quite de las redes sociales y entrene duro en ponerse en superforma. Lo llevará de nuevo al camino correcto donde el éxito pasado puede volver. Demasiado talentoso para desperdiciarlo todo", publicó el ex capitán de Inglaterra, Kevin Pietersen. El mensaje para Shaw es claro. La redención está en sus propias manos.