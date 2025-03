Priorizando la Costa Oeste de los Transportistas

Los transportistas de carga rechazan un poco más de una de cada 100 cargas ofrecidas desde el área de Los Ángeles, mientras que rechazan tres de cada 50 cargas que tienen su origen en el mercado de Chicago. Esto marca un cambio significativo en la priorización de los transportistas que comenzó en el tercer trimestre del año pasado. ¿Por qué está sucediendo esto y qué significa a medida que la industria se adentra en lo que muchos esperan que sea un entorno de transporte mucho más volátil en 2025?.

El Índice de Rechazo de Carga Saliente (OTRI) mide el porcentaje de cargas que los transportistas rechazan a través de solicitudes electrónicas de sus clientes. En el mercado de Los Ángeles, el OTRI está cerca de mínimos históricos, cayendo por debajo del 2% por primera vez desde abril de 2023. Esto indica que los transportistas están disponibles y dispuestos a cubrir cargas para clientes con acuerdos de tarifas a largo plazo existentes.

En esta época del año pasado, el OTRI de Los Ángeles se situaba en 2.62%. Si bien esto puede parecer insignificante para un observador casual, la tendencia va en contra del mercado de carga terrestre de EE. UU. en general, especialmente en mercados principales del este como Chicago.

El OTRI nacional a finales de febrero de 2024 fue del 3.99%. Ha aumentado a 5.38% al 27 de febrero de 2025. La diferencia entre estas dos cifras de OTRI no es enorme en términos de incomodidad operativa para los gerentes de transporte, pero es un cambio grande al mirar hacia atrás en los últimos tres años.

Las tasas de rechazo de Los Ángeles han estado cerca del promedio nacional durante la mayor parte de los últimos dos años. El OTRI de Los Ángeles tiende a ser menor en enero y febrero, pero los dos últimos meses han visto un movimiento estacional mucho más fuerte de lo que hemos visto en el pasado reciente.

El mercado de Chicago ha seguido una tendencia opuesta, promediando por encima del valor nacional al comienzo del año.

El clima invernal ha sido un factor significativo este año, al igual que lo fue en enero de 2024. Las temperaturas extremadamente bajas dificultan las operaciones de camiones, mientras que la nieve y el hielo en áreas que carecen de infraestructura para manejarlos han contribuido a condiciones más ajustadas de lo normal en la mitad oriental de EE. UU.

Este año parece ser una versión exagerada del 2024. Los transportistas parecen estar favoreciendo la Costa Oeste, pero el clima por sí solo no explica completamente por qué dejarían sus redes desequilibradas durante un período prolongado.

Las tarifas para cargas salientes desde el sur de California han enfrentado mucha más presión al alza en el último año, lo que ha resultado en tarifas contractuales más altas y tarifas spot consistentemente elevadas.

Según los proveedores TRAC de SONAR, las tarifas spot de Los Ángeles a Seattle han aumentado un 10% en comparación con el año anterior, mientras que las tarifas contractuales han aumentado aproximadamente un 2%. Las tarifas spot a Chicago han sido mucho más volátiles pero actualmente están más de un 30% más altas que en esta época del año pasado.

Teniendo en cuenta estos aumentos de tarifas junto con una longitud de viaje promedio más larga, la carga de la Costa Oeste se ha convertido en una opción mucho más viable financieramente para los transportistas.

Un mapa de calor que muestra dónde han aumentado (azul) y disminuido (rojo) las tarifas spot en los últimos días revela que las tarifas están aumentando con más frecuencia en la mitad oriental de EE. UU. Esto sugiere que los transportistas están menos disponibles en el Este, especialmente en mercados de menor volumen donde la carga no está tan disponible de manera consistente.

Los transportistas todavía se están recuperando de un entorno operativo prolongado y extremadamente desafiante. Si bien los gerentes de transporte han adoptado nuevas estrategias para mitigar su exposición a un mercado cada vez más ajustado, los transportistas también están implementando medidas para garantizar su viabilidad en una industria cada vez más caótica.

