Príncipe de Persia: Reseña de la Corona Perdida

“

El preciso timing necesario para el combate y movimiento del juego puede resultar frustrante si no estás acostumbrado a los juegos arcade, pero es bueno ver de vuelta a Prince Of Persia en Mac, y este último capítulo es uno de los mejores juegos arcade actualmente disponibles para Mac.

Ha pasado mucho tiempo desde que alguno de los juegos de Prince Of Persia estuvo disponible en Mac, y el episodio de The Lost Crown fue lanzado por primera vez para PC con Windows a principios de 2024. Sin embargo, acaba de aparecer en la Mac App Store – con muy poca fanfarria – y está escalando rápidamente en la lista de juegos de Apple.

The Lost Crown resulta ser un auténtico flashback del pasado, ya que es un ‘metroidvania’ de desplazamiento lateral, un juego que combina elementos de combate y plataformas de los juegos arcade Metroid y Castlevania (que nunca estuvieron disponibles oficialmente en Mac). No necesitas conocimiento de los juegos anteriores, sin embargo, The Lost Crown tiene su propia historia, en la que juegas como un joven guerrero llamado Sargon, que es miembro de un grupo que modestamente se hacen llamar Los Inmortales.

El juego comienza bastante simple, con el reino de Persia bajo ataque de un ejército enemigo, y el Príncipe Ghassan tomado prisionero y encarcelado en el mágico Monte Qaf. Sargon y sus amigos se dirigen a rescatar al Príncipe, pero pronto descubren que el Monte Qaf está lleno de enemigos místicos, rompecabezas y obstáculos que deben superar.

El juego utiliza gráficos detallados y coloridos que parecen ser en 3D – al menos para los personajes principales – pero se presenta como un juego de plataformas 2D al estilo antiguo donde principalmente corres hacia la izquierda o la derecha a través de la pantalla y usas la barra espaciadora para saltar sobre obstáculos. El juego se ve genial, con fondos detallados que crean una verdadera atmósfera, ya sea que estés corriendo por pasillos en el palacio real o hackeando y cortando tu camino a través de un bosque.

La mala noticia es que el juego no se ejecuta en Macs con Intel, y requiere un procesador M1 o posterior, y macOS 12.0 (Monterey) o posterior. Sin embargo, la presentación 2D significa que no necesita un Mac potente, y no tuvimos problemas para ejecutarlo con ajustes gráficos altos a resolución 4K en una MacBook Pro con un chip M2 Pro.

El combate es bastante sencillo durante las etapas iniciales del juego, con ataques básicos y pesados asignados a los botones de tu ratón, así como la capacidad de esquivar y parar los ataques entrantes. La sección de apertura actúa como un tutorial que presenta los movimientos principales, pero el juego también ofrece cinco niveles de dificultad para que los principiantes se adentren en la acción, junto con modos perma-death y speed-run más desafiantes para jugadores más experimentados. El combate es rápido y fluido, pero probablemente sea más fácil con un controlador de juego, ya que descubrí que parar los ataques utilizando controles de teclado y ratón requería un timing muy preciso, y me llevó varios intentos cortar y rebanar mi camino más allá de la primera batalla de jefe al comienzo del juego.

No hay muchos juegos en Mac que también se centren en el movimiento de parkour como Prince Of Persia, donde tienes que correr, saltar y trepar con gran precisión para superar varios obstáculos. Esto también puede resultar complicado, ya que necesitas presionar la barra espaciadora para un salto rápido, o presionar y mantener presionado para saltar más alto, y muchos obstáculos requieren que saltes rápidamente a la izquierda y a la derecha sucesivamente para llegar a áreas que de lo contrario estarían fuera de tu alcance. Eso es un poco complicado con un teclado, así que nuevamente puede ser más fácil jugar con un controlador (hay una opción de asistencia que puede ayudarte con algunos de estos obstáculos, pero gran parte de la diversión radica en aprender a dominar tus habilidades de combate y movimiento).

A medida que avanzas más en el juego, aprenderás a dominar una energía mágica llamada Athra que te otorga ataques más poderosos, y también puedes encontrar o comprar amuletos mágicos que proporcionan poderes adicionales. Y, por supuesto, la tarjeta de presentación tradicional de los juegos de Prince Of Persia es el uso de ‘poderes temporales’ que te permiten manipular el tiempo para escapar de la muerte o burlar a tus enemigos.

Deberías comprar Prince Of Persia: The Lost Crown

La necesidad de un timing realmente preciso durante el combate y movimiento puede resultar frustrante para los recién llegados, pero si eres fanático de los juegos arcade, entonces The Lost Crown es una excelente manera de revivir tu juventud malgastada. Es un poco molesto, sin embargo, que la versión de Mac actualmente parezca ser exclusiva de la Mac App Store, lo que significa que las personas que ya tienen la versión de PC en Steam o Epic no tienen acceso a la versión de Mac (y Steam y Epic también parecen tener paquetes de contenido descargable adicionales que actualmente no están disponibles en la App Store too).

“