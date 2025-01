Principales senadores republicanos exigen reforma y “consecuencias” tras el fracaso de liderazgo de las fuerzas del orden.

Los principales senadores republicanos criticaron recientes fallos en la aplicación de la ley por parte del FBI y otros grupos el domingo, pidiendo a la administración del presidente electo Trump que promulgue reformas.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo a “Meet the Press” de NBC que los estadounidenses han perdido la confianza en el FBI. El senador Bill Cassidy, de Louisiana, también dijo en “Fox News Sunday” que deben haber “consecuencias” por los fallos en la aplicación de la ley que permitieron incidentes como el ataque terrorista de la semana pasada en Nueva Orleans.

“The FBI is an agency that I think is in need of reform, and it needs a good makeover, so to speak, and probably a good amount of housecleaning when it comes to the perception the American people have of it and these institutions that the American people need to have confidence and trust in,” dijo Thune el domingo. Añadió que el nominado de Trump para liderar el FBI, Kash Patel, “entiende la misión”.

Por otro lado, Cassidy reaccionó a la noticia de que la policía de Nueva Orleans tuvo acceso a 48 barreras que podrían haber prevenido el ataque mortal de camiones de la semana pasada. Las barreras permanentes que bloquean el acceso de vehículos a Bourbon Street estaban siendo reemplazadas en el momento del ataque, pero las autoridades en la ciudad podrían haber desplegado barreras arqueras que están clasificadas para detener un vehículo de 5,500 libras que va a 60 millas por hora.

“Tiene que haber liderazgo en la cúpula. Y si el liderazgo falló, como lo describes, entonces absolutamente tiene que haber consecuencias. Punto. Fin de la historia”, dijo Cassidy. “Ahora, creo que vamos a tener una revisión completa de todo, desde arriba hasta abajo. Y si eso es lo que finalmente sucede, ella debería ser reemplazada”, agregó, refiriéndose a la superintendente de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick.

Thune y las declaraciones de Cassidy vienen días después de que los aliados de Trump criticaron al FBI por su caracterización inicial del ataque de camiones como no relacionado con el terrorismo, antes de que la principal agencia federal de aplicación de la ley del país diera marcha atrás y lanzara una investigación sobre terrorismo supuestamente conectada a ISIS.

“El FBI tiene una misión sin fallas. No hay lugar para el error. Cuando fallan, los estadounidenses mueren. Es una necesidad que Kash Patel sea confirmado lo antes posible”, dijo una fuente cercana a Trump a Fox News Digital el jueves por la mañana.

Patel es uno de los muchos nominados para el gabinete entrante que necesitarán pasar por la confirmación del Senado después de la inauguración de Trump más adelante este mes.

