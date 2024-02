Principales noticias: Resumen del lanzamiento de Apple Vision Pro, funciones beta de iOS 17.4 y más.

Apple Vision Pro has been out for a week, so regular users are starting to get settled in with the new device and sharing their thoughts on it while teardown experts have been digging into the hardware.

Beyond all the news surrounding Apple’s long-anticipated headset, this week also saw more progress on iOS 17.4 and related operating system updates expected to launch next month, fresh iPhone 16 rumors, and more, so read on below for all the details on these stories and more!

Apps de Apple Vision Pro para revisar

Después del lanzamiento del nuevo casco Vision Pro de Apple el viernes, compartimos una lista completa de aplicaciones optimizadas para el sistema operativo visionOS, tanto de desarrolladores grandes como pequeños.

Apple anunció que hasta ahora se han optimizado más de 600 aplicaciones para visionOS, y nuestra lista destaca muchas notables, mientras también hemos compartido un video que muestra diez de nuestras favoritas.

La Vision Pro también es compatible con más de un millón de aplicaciones de iPad e iPhone.

iFixit comparte el desmontaje de Apple Vision Pro

El sitio web de reparaciones iFixit compartió recientemente desmontajes escritos y en video del Apple Vision Pro, proporcionando una mirada cercana dentro del casco. El casco es una hazaña de ingeniería, con una serie de cámaras, sensores, ventiladores y muchos otros componentes dispuestos de manera precisa.

iFixit también compartió algunos detalles técnicos sobre las pantallas internas y externas de Vision Pro, el paquete de batería, la facilidad de reparación y más en un video separado.

iOS 17.4 Beta: todas las nuevas características

Apple confirmó el mes pasado que iOS 17.4 se lanzará en algún momento en marzo. La próxima actualización de software incluye varias características y cambios nuevos para el iPhone, como se detalla en nuestra lista.

Las nuevas características clave incluyen importantes cambios en la App Store en la UE, transcripciones de podcasts de Apple, SharePlay para el HomePod y nuevos emoji. La actualización también se prepara para el lanzamiento de CarPlay de próxima generación a finales de año.

Apple también lanzó iOS 17.3.1 con una corrección de errores relacionados con el texto.

Apple está probando el diseño del bulto de la cámara delgada para el iPhone 16 base

Los modelos estándar del iPhone 16 y iPhone 16 Plus que se lanzarán más tarde este año podrían estar equipados con un bulto de cámara trasera delgado, vertical y en forma de píldora, según esquemas filtrados.

El regreso a lentes de cámara trasera alineadas verticalmente permitiría la grabación de video espacial en el iPhone 16 y iPhone 16 Plus. La característica es actualmente exclusiva de los modelos Pro en la línea de iPhone 15.

Apple ahora vende MacBook Pro M3 de 14 pulgadas reacondicionado

Esta semana, Apple añadió el MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M3 estándar a su tienda de reacondicionados en línea por primera vez desde que se lanzó la computadora portátil en noviembre. Los precios tienen un descuento de alrededor del 15%.

Los productos reacondicionados certificados por Apple son prácticamente indistinguibles de los modelos nuevos, en nuestra opinión, por lo que pueden ser una opción atractiva para los clientes que buscan un descuento directamente de la empresa.

The MacRumors Show: Una semana con Apple Vision Pro ft. Quinn Nelson

En el episodio de esta semana del podcast The MacRumors Show, el invitado especial Quinn Nelson de Snazzy Labs se unió a Dan y Hartley para hablar de cómo ha sido usar el Apple Vision Pro en la última semana desde su lanzamiento.

The MacRumors Show ahora tiene su propio canal en YouTube, así que asegúrate de suscribirte para ver los últimos episodios. El programa también está disponible a través de tu aplicación de podcasts preferida.

Boletín de MacRumors

Cada semana, publicamos un boletín de correo electrónico como este destacando las principales historias de Apple, por lo que es una excelente manera de obtener un resumen conciso de la semana que cubre todos los temas principales que hemos tratado y vincula historias relacionadas para obtener una visión general.

Así que si deseas recibir las principales historias como el resumen anterior en tu bandeja de entrada de correo electrónico cada semana, ¡suscríbete a nuestro boletín informativo!