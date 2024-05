Principales noticias: iOS 17.5.1 corrige error en fotos, se rumorea un nuevo modelo de iPhone 17, y más.

Ha sido una semana llena de noticias y rumores de Apple, que van desde un preocupante error con fotos eliminadas que reaparecen en los dispositivos de los usuarios hasta rumores candentes sobre un nuevo modelo de iPhone de alta gama para 2025 y un MacBook con una pantalla plegable que llegaría tan pronto como 2026.

Otras noticias y rumores de esta semana incluyeron nuevas expectativas sobre las características de iOS 18 y nuevos auriculares de Sonos para competir cara a cara con los AirPods Max, así que sigue leyendo a continuación para conocer todos los detalles sobre estas historias y más.

Apple lanza iOS 17.5.1 con corrección para el preocupante error de fotos

Apple lanzó iOS 17.5.1 para el iPhone esta semana, y la actualización de software incluye una corrección para un preocupante error que causaba que fotos eliminadas reaparecieran en la aplicación Fotos para algunos usuarios. También se lanzaron iPadOS 17.5.1 y tvOS 17.5.1 con la misma corrección para esos dispositivos.

“Esta actualización proporciona correcciones importantes y aborda un problema raro donde las fotos que experimentaron corrupción en la base de datos podían reaparecer en la biblioteca de Fotos incluso si fueron eliminadas”, explicó Apple en las notas de lanzamiento de la actualización iOS 17.5.1. Apple ha explicado que el problema fue resultado de entradas dañadas en la base de datos local. El problema no involucraba la sincronización con iCloud y Apple nunca tuvo acceso a las fotos eliminadas.

Rumores sobre la línea de iPhone 17 que incluirían un nuevo modelo delgado por encima del Pro Max con un ‘Rediseño Mayor’

The Information informó la semana pasada que Apple planea lanzar un nuevo modelo de alta gama del iPhone 17 el próximo año que estará por encima del modelo Pro Max.

El dispositivo supuestamente contará con un “rediseño mayor” similar al del iPhone X, y esto incluiría un chasis “significativamente más delgado” y una Dynamic Island más estrecha. Además, se dice que las cámaras traseras podrían ser reubicadas desde la esquina superior izquierda del dispositivo hasta el “centro superior”, según el informe. Dan y Hartley discutieron estos desarrollos y otros temas en el episodio de esta semana de The MacRumors Show.

Se rumorea un MacBook de 18.8 pulgadas con pantalla plegable ‘casi sin pliegues’

Apple está desarrollando un MacBook con una pantalla plegable que sea “tan libre de pliegues como sea posible”, según el analista de la cadena de suministro Ming-Chi Kuo. Se rumorea que el dispositivo será lanzado tan pronto como en 2026.

Este nuevo modelo de MacBook estaría equipado con una pantalla de alrededor de 18.8 pulgadas, según el experto de la industria de pantallas Ross Young. Kuo espera que el dispositivo esté impulsado por un chip M5, que Apple aún no ha anunciado.

iOS 18 utilizará IA para resumir notificaciones, agregar al calendario y más

Los iPhones que ejecuten iOS 18 podrán resumir automáticamente las notificaciones y autocompletar las entradas del calendario, según Mark Gurman de Bloomberg. Estas características serán dos de las muchas capacidades de IA ampliamente rumoreadas que llegarán con iOS 18, que se presentará durante la conferencia de desarrolladores de Apple el 10 de junio.

Recientemente compartimos una lista de más de 15 aplicaciones de Apple que se rumorea que obtendrán nuevas características de IA en iOS 18.

Primeras impresiones de los nuevos auriculares Sonos ‘Ace’

¡Hagan paso a los AirPods Max, tienen competencia!

La popular marca de altavoces Sonos presentó esta semana sus primeros auriculares. Los auriculares over-ear Sonos Ace cuentan con cancelación activa de ruido, soportan audio sin pérdida y audio espacial, hasta 30 horas de duración de la batería por carga, un puerto de carga USB-C, y más. Mira nuestro video práctico para conocer más sobre los auriculares, que se lanzarán en EE.UU. el 5 de junio por $449.

Guía de compras: iPad 10 vs. iPad Air, ¿Vale la pena la diferencia de $250?

Una de nuestras últimas guías de compras compara el nuevo iPad Air de sexta generación con el iPad de entrada de décima generación, que ahora comienza en $349.

¿Vale la pena gastar $250 adicionales para comprar el nuevo iPad Air en lugar del iPad 10? Descúbrelo.

Además, echa un vistazo a nuestra guía que compara los nuevos modelos de iPad Pro con el chip M4 con los nuevos modelos de iPad Air.

Boletín de MacRumors

Cada semana, publicamos un boletín por correo electrónico como este resaltando las principales historias de Apple, lo que lo convierte en una excelente manera de recibir un resumen conciso de la semana con todos los temas principales que hemos cubierto y relacionando historias para tener una visión más amplia.

Así que si quieres recibir las principales historias como las mencionadas en el resumen anterior en tu bandeja de entrada cada semana, ¡suscríbete a nuestro boletín!