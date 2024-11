Principales medios de comunicación canadienses demandan a OpenAI.

“El software está “basado en el uso justo y en principios internacionales de derecho de autor que son justos para los creadores y apoyan la innovación”, dijo la empresa en un comunicado a la BBC. Colaboramos estrechamente con los editores de noticias, incluyendo la visualización, atribución y enlaces a su contenido en la búsqueda de ChatGPT, y les ofrecemos formas sencillas de optar por no participar si así lo desean. En su presentación de 84 páginas, la coalición de medios canadienses acusa a OpenAI de ignorar salvaguardias como muros de pago o exenciones de derechos de autor destinadas a evitar la copia no autorizada de contenido. “OpenAI viola regularmente los derechos de autor y los términos de uso en línea al rascar grandes extensiones de contenido de los medios canadienses para ayudar a desarrollar sus productos, como ChatGPT”, dijeron las empresas. El grupo, que incluye a los editores de los principales periódicos de Canadá, está buscando daños punitivos de C$20,000 ($14,300; £11,000) por artículo que alegan fue utilizado ilegalmente para entrenar a ChatGPT, una suma que podría sumar miles de millones de dólares en compensación. Las organizaciones de noticias también solicitan una orden que obligue a la empresa a compartir las ganancias obtenidas por el uso de sus artículos, así como una orden judicial que prohíba a OpenAI utilizarlos en el futuro. Aunque la demanda contra OpenAI es la primera para los editores canadienses, sigue a una acción similar en EE.UU. lanzada por el New York Times y otros editores el año pasado. En abril, los abogados del Times acusaron a OpenAI de borrar pruebas que necesitaban para el juicio. En otro caso, el Authors Guild y un grupo de escritores importantes, incluyendo a John Grisham, también reclamaron infracción de derechos de autor. A principios de esta semana, el Wall Street Journal informó que OpenAI fue valorada en C$219bn después de su última ronda de financiación de inversores.”