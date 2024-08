Principales fondos de cobertura abandonaron algunos de los principales nombres de IA.

Importantes fondos de cobertura se deshicieron de algunos de los principales nombres de inteligencia artificial de 2024 antes de la venta en el tercer trimestre, según los archivos regulatorios. Los documentos publicados esta semana mostraron una oleada de inversionistas multimillonarios vendiendo participaciones en Nvidia, Alphabet y Meta Platforms, entre otros contribuyentes clave a las ganancias del mercado de este año. La venta se produjo antes de un período volátil para el amado comercio de inteligencia artificial de Wall Street, ya que los inversores toman ganancias en algunos de los nombres ganadores de 2024. La reversión de la operación de financiamientos en yenes de la semana pasada, junto con un débil informe de empleo de julio, avivó preocupaciones sobre una recesión y contribuyó a cierta debilidad. Alphabet, Microsoft y Amazon han caído desde el comienzo del tercer trimestre. Algunos grandes inversionistas no han dudado en señalar preocupaciones sobre un comercio de inteligencia artificial de corto plazo sobrevalorado. Stanley Druckenmiller, de Duquesne Family Office, le dijo a CNBC en mayo que vendió parte de su participación en Nvidia en marzo cuando “la acción pasó de $150 a $900”. Los archivos de valores muestran que el inversionista multimillonario redujo su posición en aproximadamente un 88% en el segundo trimestre a $26.4 millones. Appaloosa fue otro gran tomador de ganancias de Nvidia durante el período. El fondo de cobertura liderado por David Tepper redujo su participación en el fabricante de chips de inteligencia artificial en un 84%, llevando su posición a unos $85 millones. Soros Capital liquidó su apuesta. Alphabet también experimentó algunas ventas pesadas de fondos de cobertura el trimestre pasado. D1 Capital de Daniel Sundheim abandonó una posición de $400 millones en el gigante de las búsquedas y una posición de $382 millones en Meta Platforms. Ambas acciones habían estado entre las principales tenencias del fondo en el primer trimestre. Loeb, Tepper y Pershing Square de Bill Ackman también recortaron posiciones en Alphabet, mientras que Seth Klarman de Baupost redujo su participación en un 64%. Los fondos de cobertura también redujeron posiciones en otros nombres de megacap líderes, incluyendo Amazon, Microsoft y Apple. Además de Nvidia y Alphabet, Appaloosa redujo posiciones en Amazon, Microsoft, Meta Platforms y Advanced Micro Devices. Druckenmiller redujo sus participaciones en el gigante del software Microsoft y Apple en un 64% y un 79%, respectivamente. A principios de este mes, Berkshire Hathaway de Warren Buffett reveló que vendió casi la mitad de su participación en el fabricante de iPhone. Third Point de Loeb redujo posiciones tanto en Meta Platforms como en Microsoft en un 11% cada una. Para estar seguros, algunos grandes inversionistas reforzaron grandes apuestas tecnológicas. Loeb hizo una apuesta fresca de $411 millones en Apple, mientras mantenía una participación en Amazon por un total de $986 millones. También aumentó su posición en Taiwan Semiconductor Manufacturing en un 72%. Tanto Jeff Smith de Starboard Value como Mason Morfit de ValueAct Capital Management aumentaron las apuestas en Salesforce, mientras que Andreas Halvorsen de Viking Global invirtió más dinero en Apple, Amazon y Microsoft. Los archivos cubren el final del segundo trimestre, por lo que también es posible que algunos de los principales inversionistas hayan vuelto a comprar durante la última caída. Las acciones de Nvidia subieron casi un 20% durante la semana anterior, pero aún están más de un 11% por debajo de su récord.