Principales desarrollos de noticias de Karnataka – El Hindú

El Jefe de Gobierno Siddaramaiah se va para Nueva Delhi para asistir a una reunión del Comité de Trabajo del Congreso del Comité del Congreso de Todo-India hoy. La reunión se espera discutir el resultado de las elecciones del Lok Sabha. El presidente del AICC Mallikarjun Kharge, el ex jefe del AICC Rahul Gandhi, los presidentes del PCC y los líderes principales del partido asistirán a la reunión. El Vice-Jefe de Gobierno D.K. Shivakumar también estará en Nueva Delhi hoy.

Karnataka Renewable Energy Development Limited esta mañana dio inicio a Surya Rath Yatra, una iniciativa para promover sistemas solares en los techos en Bengaluru. Entre los invitados en la iniciativa estaba K.P. Rudrappaiah, Director General, KREDL.

La Galería Nacional de Arte Moderno, Bengaluru, del Ministerio de Cultura, Gobierno de la India, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, está organizando una charla sobre “Cambios ambientales” por B.S. Chandrashekar, Científico-E, Instituto de Ciencia y Tecnología de la Madera, Bengaluru. El programa es en la Galería Nacional de Arte Moderno, #49, Mansión Manikyavelu, Calle Palace, a partir de las 4 p.m. La entrada al evento es gratuita.

La Saraswati Sangeet Vidyalaya presenta el Festival de Música Bharatiya Nada Sourabha hoy. El programa incluye canciones devocionales por parte de Smruthi S. Bhat y equipo, un concierto vocal Hindustani por Vageesh Bhat y equipo, seguido por un dueto de harmónica clásica hindustani por Sudhanshu Kulkarni y Sarang S. Kulkarni. El evento se llevará a cabo en el Shree Krishnaraja Parishat Mandira, Kannada Sahitya Parishat, Camino Pampa Mahakavi, Chamarjept, a partir de las 5.30 p.m.

El Instituto de Danza Natanam presenta un Bharatanatya por Smrithi Sridhar hoy en Sathya Sai Samskruta Sadhana, Carretera Hosur, Koramangala a las 5.30 p.m.

El festival de teatro en Kannada titulado “Ranga Rangoli” organizado por la Academia de Música hoy presentará “Mayabazar” por Dramatrics Troupe. La obra está dirigida por N.C. Mahesh. El programa se llevará a cabo en el Chowdiah Memorial Hall, Extensión del Parque Gayatri Devi, Vyalikaval, Malleswaram, a las 6.30 p.m.

Una exposición de caricaturas de Dave Brown, caricaturista británico de The Independent, Londres, se llevará a cabo entre las 10 a.m. y las 6 p.m. en la Galería India de Caricaturas, Instituto Indio de Caricaturistas, No. 1, Casa Midford, Jardín Midford, Círculo Trinity, fuera de la Carretera M.G.

Desde el sur de Karnataka

Unas 20 personas fueron llevadas de urgencia a hospitales después de inhalar gas que se escapó de cilindros en un depósito de chatarra en Hale Kesare en las afueras de Mysuru tardel el viernes. Actualmente están siendo tratados.

La universidad de ingeniería ATME en Mysuru celebra su día de graduación hoy.

Desde el norte de Karnataka

Un taller de dos días sobre plantas medicinales en la cordillera de Kappatagudda comenzará hoy en la Universidad KLE Tech en Hubballi a las 10 a.m. de hoy.

Vínculo de origen

El puesto Desarrollos de noticias principales de Karnataka – The Hindu apareció primero en World Online.