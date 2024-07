Principales desafíos económicos que enfrenta el Partido Laborista y la mujer que pronto se convertirá en la primera canciller mujer de Gran Bretaña | Noticias de negocios

Habiendo convertido el mapa político en rojo, la prioridad del Laborismo es llevar la economía al negro.

El programa de gobierno del Sir Keir Starmer puede ser modesto, pero los medios para llevarlo a cabo no lo son.

Un nuevo primer ministro, y en Rachel Reeves – ampliamente esperada para convertirse en la primera canciller mujer del Reino Unido – tienen una difícil herencia económica.

La creciente deuda, los pagos de intereses sustanciales y una población envejecida y enfermiza han dejado a los servicios públicos bajo presión.

Si quieren revivirlos sin romper las promesas de campaña de no aumentar la deuda o subir impuestos, todo depende de lograr un crecimiento.

Las primeras indicaciones de los mercados financieros fueron positivas.

Más sobre las elecciones generales 2024

Apenas dos años después de que el mini-presupuesto de Liz Truss hiciera caer la libra y elevar el costo de pedir prestado, no hubo un drama similar para recibir a Sir Keir.

Tanto la libra esterlina como los bonos del gobierno a 10 años se mantuvieron estables y el índice FTSE 100 se movió al alza, liderado por constructores y prestamistas, en reconocimiento a los planes del Laborismo de promover la construcción de viviendas.

El FTSE 250, compuesto por empresas británicas, también subió más del 1% en la primera hora, tal vez un voto de confianza de que la promesa de estabilidad del Laborismo, la calidad más valorada de todas, se cumplirá.

Sir Keir y la Sra. Reeves prometen estimular el crecimiento, pero será el sector privado, y los inversores en cuya confianza confía el Reino Unido, quienes lo llevarán a cabo.

¿Qué tan efectivos serán esos planes, y cómo manejarán los nuevos ministros una bandeja de entrada desafiante y las incógnitas inevitables, darán forma a la administración.

En la cima de la lista está la reforma de la planificación, destinada a acelerar la vivienda y la infraestructura energética, reescribiendo las reglas y reclasificando el cinturón verde para proporcionar hogares en medio de la inevitable oposición local.

Las barreras para la energía eólica terrestre, estancada durante una década bajo los Conservadores, y la energía solar, atractiva para los agricultores pero no para sus vecinos, serán eliminadas, y la red nacional será ampliada y mejorada.

Eso debería ser una buena noticia para empresas como Octopus, el mayor proveedor minorista de energía de Gran Bretaña con ambiciones de convertirse en un importante generador si los proyectos de energía renovable se vuelven más fáciles de llevar a cabo.

El fundador y director ejecutivo Greg Jackson ha recibido con agrado el compromiso del Laborismo con el sector, que contrasta con el reciente escepticismo de Rishi Sunak sobre el neto cero.

“Espero que ahora tengamos la estabilidad para invertir en ofrecer un sistema eléctrico verde más barato”, dijo a Sky News.

Mientras que la industria petrolera y gasista se opondrá a un aumento del impuesto a las ganancias inesperadas y una prohibición de nuevas licencias en el Mar del Norte, en otros lugares el enfoque del Laborismo ha sido en su mayoría bien recibido por una comunidad empresarial golpeada por el Brexit.

Mejorar la relación con la UE está más en el radar de las empresas de lo que parece estar en el Laborismo.

El retorno al mercado único y la libre circulación, un atajo al crecimiento, se ha descartado políticamente y prácticamente imposible a corto plazo, pero Sir Keir y su equipo han hablado sobre una relación más cálida con Bruselas y mejorar los términos del acuerdo actual.

Tres años después de su implementación, el impacto negativo en las empresas británicas que comercian con Europa es innegable, con empresas grandes y pequeñas que ya no se muerden la lengua al mencionarlo.

Sócrates Camenon fundó su empresa de procesamiento y distribución de alimentos Golden Delight Foods en la década de 1980, comerciando rutinariamente con Grecia y otros países europeos hasta el Brexit.

“Ha tenido un impacto devastador”, dijo.

“Hemos perdido todas nuestras exportaciones, tenemos problemas continuos de escasez de productos, los precios están aumentando, y las dificultades en la administración y los papeleos son desconcertantes.

“La burocracia ha creado una pesadilla.

“Si un empresario comete un error, tiene que dar marcha atrás.

“Hemos cometido un error, tenemos que volver allí y renegociar.

“Sabíamos que los europeos no nos lo iban a poner fácil, tenían que dar un ejemplo con nosotros para dar ejemplo a otros 27 estados.

“Pero nosotros hemos sido los que hemos sufrido el dolor”.

Reducción de la burocracia internacional será bienvenida, pero los planes del Laborismo de imponer burocracia doméstica, en forma de reformas laborales, han causado una gran ansiedad.

“El nuevo acuerdo para los trabajadores” ha sido rebajado de una política dura a una consulta, pero sigue siendo fundamental para la oferta del Laborismo a los votantes.

Las medidas incluyen la promesa de “derechos laborales desde el primer día”, incluyendo el derecho a permiso parental y salario por enfermedad, terminando con contratos de cero horas “explorativos” y cerrando la brecha salarial étnica y por discapacidad.

Con el salario mínimo también en aumento, estos son costos potenciales que las pequeñas y medianas empresas sienten con más fuerza.

La perspectiva de que la Sra. Reeves iguala el impuesto sobre las ganancias de capital también preocupa a algunos, un movimiento que pondría fin a la injusticia de que aquellos que disfrazan los ingresos como ganancias de capital paguen menos impuestos que los trabajadores, pero podría disuadir a los creadores de riqueza a quienes incentiva a correr riesgos.

El clima económico puede traer algo de alegría, con la inflación estabilizándose cerca del 2% y es probable que las tasas de interés bajen el próximo mes, brindando un poco de alivio a los hogares y animando los mercados.

Pero la Sra. Reeves y el nuevo secretario de negocios prospectivo – Jonathan Reynolds ha sido su sombra en el cargo durante más de dos años – probablemente no tengan el lujo de descansar en ello.

La bandeja de entrada ya está llena de desafíos espinosos, en la cima de la crisis de deuda de Thames Water y la perspectiva de administración especial, efectivamente nacionalización.

Los resultados anuales de Thames se publicarán el próximo martes, y 48 horas después, el regulador Ofwat anunciará lo que, y todas las demás compañías de agua, pueden cobrar a sus clientes en el futuro, con aumentos pronunciados garantizados.

Si Thames Water permanece, en palabras de su director ejecutivo, “no apto para la inversión”, el nuevo gobierno puede no tener otra opción que activar una administración que sería costosa y posiblemente indefinida.

Cómo se maneje eso, y el resultado para los accionistas y prestamistas de Thames, tendrá consecuencias sobre cómo se ve al Reino Unido por los inversores globales en los que el Laborismo confía para financiar la transición energética y más allá.

Una nacionalización a la que el Laborismo se compromete es la ferroviaria, aunque en etapas a medida que expiren los contratos privados, y el departamento de negocios tendrá que aprobar la polémica adquisición extranjera de la compañía matriz de Royal Mail.

También urgente será un acuerdo con Tata sobre el futuro de su planta de Port Talbot, una decisión con mucho más equipaje para el Laborismo que la administración saliente.