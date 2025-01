Primeros datos recuperados de la caja negra del avión accidentado de Corea del Sur.

Expertos han logrado transmitir datos con éxito desde una de las dos cajas negras recuperadas tras el accidente de un avión en Corea del Sur el fin de semana con 179 personas muertas, informaron las autoridades de Seúl el miércoles. Los datos son de la grabadora de voz en la cabina, según el Ministerio de Transporte. La segunda caja negra sigue siendo examinada ya que resultó dañada en el accidente del domingo en el Aeropuerto de Muan, en el suroeste del país, dijeron. Los analistas esperan que los datos de la grabadora de vuelo proporcionen más información sobre la causa del accidente, que ocurrió cuando la aeronave aterrizaba procedente de Bangkok. Sin embargo, advirtió que esto llevaría aún algún tiempo, según la agencia de noticias Yonhap. La autoridad además anunció que ahora había identificado a todas las 179 víctimas. Investigadores locales y varios funcionarios estadounidenses y representantes del fabricante de aeronaves estadounidense Boeing estaban trabajando en la escena del accidente. El avión de la aerolínea de bajo costo Jeju Air de Corea del Sur aterrizó sin desplegar el tren de aterrizaje, se deslizó por la pista y se estrelló contra una pared de 4 metros. Solo dos miembros de la tripulación sobrevivieron de las 181 personas a bordo. Además de dos tailandeses, todos eran coreanos. El aterrizaje de emergencia fue precedido por una llamada de los pilotos informando que habían chocado con aves. La torre en Muan había advertido de tal impacto de aves aproximadamente un minuto antes. Sin embargo, no está claro por qué el tren de aterrizaje no se extendió durante el enfoque. Los investigadores no descartaron que se produjera un mal funcionamiento como resultado del choque de aves. La pared al final de la pista también pareció exacerbar la magnitud del desastre, ya que el avión se rompió y se incendió. Se había instalado un sistema de antenas en la pared para ayudar a los pilotos durante el aterrizaje. Aunque las antenas son necesarias, según algunos expertos no deberían haber estado encerradas en una pared de hormigón y tierra montada.