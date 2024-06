Primera tormenta tropical de la temporada se dirige hacia Texas mientras ola de calor extrema golpea el noreste.

Los niños disfrutan del refrescante agua en spray durante una semana de clima caluroso el lunes 17 de junio en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Selcuk Acar | Anadolu | Getty Images

Estados Unidos fue azotado por un clima extremo el miércoles, con Texas preparándose para la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes, mientras que el noreste aún enfrentaba una ola de calor importante.

El sur de Texas se preparaba para una gran tormenta que golpeará tarde el miércoles hasta el jueves, con probablemente importantes inundaciones repentinas, según los pronósticos.

El sistema climático, actualmente llamado Potencial Ciclón Tropical Uno, se espera que sea mejorado y renombrado como la Tormenta Tropical Alberto para cuando toque tierra en la costa del Golfo de México temprano el jueves.

Advertencias de tormenta tropical están en vigor a lo largo de la costa de Texas desde San Luis Pass hasta la desembocadura del Río Grande, con vientos fuertes y hasta 10 a 15 pulgadas de lluvia esperadas en Corpus Christi. El gobierno estatal activó una respuesta de emergencia a gran escala en previsión de inundaciones generalizadas.

La oficina del Centro Nacional de Clima en Houston dijo a las 4:30 a.m. CT (5:30 a.m. ET) que ya se habían reportado inundaciones costeras a medida que la lluvia se desplaza tierra adentro.

“La perturbación es muy amplia, con precipitaciones, inundaciones costeras e impactos de viento que probablemente ocurran lejos del centro a lo largo de las costas de Texas y el noreste de México,” dijo el Centro Nacional de Huracanes en una actualización.

El centro de huracanes también dijo temprano el miércoles que es probable que se produzcan deslizamientos de lodo mortales en áreas más altas del norte de México, incluidas las ciudades de Monterrey y Ciudad Victoria.

El martes por la noche, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a la División de Gestión de Emergencias del Estado de Texas que pusiera el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Texas en un estado de preparación de nivel 2, lo que significa que comenzó operaciones las 24 horas del día.

“Mientras nos preparamos para un clima tropical severo, Texas está activando todo el personal y los recursos necesarios para apoyar a los tejanos y a las comunidades que podrían verse potencialmente afectadas por lluvias y inundaciones excesivas,” dijo en un comunicado.

El Servicio Forestal de Texas A&M ha movilizado cuatro equipos compuestos por 100 personas y 24 vehículos, mientras que la Guardia Nacional de Texas tiene tres pelotones de más de 40 personas en total, junto con 20 vehículos, incluidos helicópteros Chinook.

El servicio meteorológico les dijo a las personas en las áreas afectadas que tengan suministros de alimentos, agua y otras necesidades para cinco a siete días.

La advertencia de tormenta llegó cuando 71 millones de personas estaban bajo algún tipo de aviso o advertencia de calor el miércoles, ya que se espera una ola de calor severa hasta el viernes.

Varias partes del Medio Oeste, el Noreste interior y Nueva Inglaterra podrían alcanzar temperaturas de 95 grados Fahrenheit o más el miércoles, y se espera que Bangor, Maine, llegue a 106 en el índice de calor, una medida de cuán caliente se siente que tiene en cuenta la humedad.

La meteoróloga de NBC News Michelle Grossman advirtió temprano el miércoles que el calor extremo no debe tomarse a la ligera.

“Es peligroso: el calor extremo es el asesino número 1 relacionado con el clima, así que tienes que tomártelo en serio,” dijo.

“Si no tienes aire acondicionado, necesitas encontrar lugares, bibliotecas, cines, un centro de enfriamiento que te mantendrá fresco y cómodo durante los próximos días,” añadió Grossman.

Se le advirtió a la gente en Syracuse, Nueva York, el martes que no abrieran los hidrantes de incendios para obtener algo de alivio del calor. El jefe de bomberos Michael Monds dijo en un comunicado que abrir los hidrantes puede afectar la capacidad de los bomberos para combatir incendios y hacerlo podría acarrear una sanción civil que conlleva una multa potencial de $500.