Primera ministra ‘aseguró’ que los sellos financiados con fondos públicos no fueron utilizados en la campaña | Noticias de Política

Dice el primer ministro de Escocia que ha sido “asegurado” por su personal que no se ha hecho uso de sellos financiados públicamente para la campaña electoral del SNP.

Los funcionarios de Holyrood están investigando el posible uso de sellos pagados con los gastos de los MSPs después de una queja.

Según las regulaciones de Holyrood, a los MSPs se les otorgan hasta £5,500 anuales para gastos de papelería y envío, pero se les prohíbe estrictamente usar el dinero para fines políticos del partido.

Informes surgieron el domingo de que un miembro del personal de la oficina de John Swinney había dicho que el “hada de los sellos es muy útil cuando se trata de campañas” en un chat de grupo de WhatsApp con otros asesores principales.

El primer ministro escocés dijo que se le había informado por su personal que no se había hecho uso de la asignación para la campaña del SNP.

“Obviamente he discutido esto con mi personal y me han asegurado que no se han usado sellos parlamentarios que ha proporcionado el Parlamento para apoyar fines electorales,” dijo en el programa Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC.

Describió el mensaje que se refería al “hada de los sellos” como “comentarios humorísticos hechos en un canal de WhatsApp”.

“Lo importante es la garantía que he tenido de que no se han utilizado sellos parlamentarios para fines electorales,” dijo.

Presionado sobre si estaba seguro de que no se había hecho uso de dinero público para la campaña del SNP, dijo: “Estoy seguro de eso.

“Obviamente hemos estado participando en una campaña de recaudación de fondos para apoyar la campaña electoral.

“Ha sido respaldado por los muchos miembros que tenemos en todo el país.”