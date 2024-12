Primera colección desatada en el oeste de Japón se inaugura en Nara.

Un afiliado de Hyatt ha alcanzado un acuerdo de franquicia con JR Tokai Hotels para el establecimiento de Hotel NEI Nara en el centro de Nara, Japón. Esta propiedad marca el primer hotel en el oeste de Japón y el tercero en Japón bajo la marca Unbound Collection by Hyatt, siguiendo a Fuji Speedway Hotel y Hotel Toranomon Hills. La Unbound Collection tiene otros 39 propiedades en su cartera mundial. Hyatt Japan y el vicepresidente de Micronesia, Sam Sakamura, dijeron: “Estamos honrados de unirnos por primera vez con el Grupo JR Tokai para llevar The Unbound Collection by Hyatt al oeste de Japón”. “Esperamos la apertura de este hotel boutique de lujo que atraerá a huéspedes y miembros de World of Hyatt de todo el mundo.” Nara, conocida como un centro espiritual donde el budismo floreció por primera vez en Japón, tiene ocho sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hotel NEI Nara ofrece acceso a la estación Kintetsu Nara y la estación JR Nara, conectando a los viajeros con Kioto, Osaka y Tokio a través de servicios de trenes exprés. Los huéspedes pueden explorar atracciones locales como el Parque Nara, el Santuario Kasuga Taisha, el Templo Kofuku-ji y el Templo Todai-ji. En junio, Hyatt Hotels amplió su presencia en Japón con el lanzamiento de Caption by Hyatt Namba Osaka. “El primer Unbound Collection en el oeste de Japón abrirá en Nara” fue creado y publicado originalmente por Hotel Management Network, una marca propiedad de GlobalData.