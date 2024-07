Primer senador demócrata cuestiona candidatura de Biden

El primer senador demócrata ha cuestionado públicamente las posibilidades de elección del presidente Joe Biden, después de que siete congresistas salieran a la luz y instaran al mandatario de 81 años a retirarse. El senador Michael Bennet le dijo a CNN que esperaba que el presidente perdiera ante Donald Trump por un “aplastante”, pero no llegó a decirle que pusiera fin a su candidatura. Se han planteado dudas sobre la capacidad de Mr. Biden para ocupar el cargo después de un titubeante desempeño en el debate presidencial contra Trump a finales del mes pasado. El presidente insiste en que puede vencer a su adversario y sigue contando con el apoyo de aliados clave después de que los demócratas del Congreso se reunieran para debatir su liderazgo el martes. El presidente de EE.UU. está en un foco aún más brillante esta semana mientras acoge una reunión de líderes mundiales para una cumbre militar de la OTAN, con el tema de la ayuda a Ucrania sobre la mesa. Se espera que enfrente una intensa escrutinio global cuando ofrezca una conferencia de prensa en la reunión en Washington el jueves por la tarde. Hablando brevemente con los reporteros después de las conversaciones en el Congreso del martes, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, repitió el mensaje: “Estoy con Joe”. Otros han enfatizado la importancia de la solidaridad del partido. Hablando en el programa World Tonight de BBC Radio 4, Hank Johnson, congresista de Georgia, dijo que era hora de “romper el pelotón de fusilamiento circular” en torno a Mr. Biden. Mr. Johnson es miembro del influyente Caucus Negro del Congreso. A pesar de admitir que Mr. Biden tuvo un “horrible” debate con Trump, dijo que la abrumadora mayoría de los votantes de color lo querían como su candidato. El caucus, un grupo de alrededor de 60 legisladores, supuestamente respaldó al presidente durante una llamada el lunes. El martes, Mr. Biden hizo breves pero enérgicas declaraciones para abrir la cumbre de la OTAN, declarando que la alianza era “más poderosa que nunca”. Los observadores dijeron que su tono fue notablemente diferente a su titubeante actuación en el debate del 27 de junio. En otras partes de Washington, los demócratas del Congreso salieron de sus conversaciones privadas. Algunos eligieron hablar con los reporteros, elogiando el historial de Mr. Biden en la Casa Blanca o hablando de la unidad demócrata. Pero el mismo día, una séptima demócrata de la Cámara – Mikie Sherrill de Nueva Jersey – pidió públicamente a Mr. Biden que no se postulara para la reelección, diciendo que las apuestas eran “demasiado altas”. Se unió a otras voces disidentes en el Congreso que incluyen a Adam Smith, quien dijo a la BBC a principios de esta semana que el partido necesitaba instalar un “mensajero más fuerte” como su candidato. En sus comentarios a CNN, Mr. Bennet dijo que la cuestión de seguir en la carrera era “algo que el presidente debe considerar”. Pero dijo que Trump estaba “en camino, creo, de ganar esta elección y tal vez ganarla por un aplastante”. El demócrata de Colorado enmarcó el tema como “una cuestión moral sobre el futuro de nuestro país”. Según CNN, otros dos senadores creen que Mr. Biden no puede volver a ganar la Casa Blanca, aunque ninguno ha roto públicamente filas. Según informes, Mr. Biden también enfrenta dudas de diplomáticos que visitan Washington para la cumbre de la OTAN, uno de los cuales dijo anónimamente a Reuters que no podía verlo permaneciendo en el cargo por otros cuatro años. A medida que el debate continúa – y la Casa Blanca enfrenta preguntas sobre su enfoque para divulgar información sobre la salud de Mr. Biden – la especulación continúa creciendo sobre quién reemplazaría a Mr. Biden si decidiera renunciar. La vicepresidenta Kamala Harris está ganando partidarios de alto perfil, a pesar de su constante apoyo vocal al presidente. Durante un mitin en Las Vegas el martes, la Sra. Harris insistió en que su jefe era un “luchador”. Mr. Biden mismo ha desafiado a sus detractores a desafiarlo o unirse detrás de su candidatura, aunque ha admitido que “metió la pata” en el debate con Trump. Su actuación en el mano a mano ha sido ridiculizada por su rival, quien ha sugerido que la Sra. Harris sería una competidora “mejor” para la Casa Blanca. Pero en sus últimos comentarios sobre el asunto, Trump dijo que esperaba que su adversario se quedara en la carrera: “Tiene un ego y no quiere renunciar”.