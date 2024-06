Primer Ministro eslovaco culpa al ‘odio’ de la oposición por el tiroteo.

Hace tres semanas, después de que Robert Fico fuera asesinado a tiros en Eslovaquia central, ha regresado a la vida política a toda marcha – en vísperas de las elecciones europeas. En un video de Facebook aparentemente grabado en casa en Bratislava, el primer ministro eslovaco culpó del ataque a la oposición liberal de Eslovaquia, los “medios anti-gobierno” y las ONG financiadas por extranjeros por crear un clima de odio e intolerancia que hizo posible el tiroteo. El Sr. Fico, quien resultó gravemente herido el 15 de mayo después de recibir disparos múltiples en el abdomen, dijo que perdonaba a su atacante -identificado por los fiscales como Juraj C de 71 años- y no sentía odio hacia él. Sin embargo, dijo que su agresor era un “activista de la oposición eslovaca”. El hombre, que enfrenta una larga condena de prisión por intento de asesinato, fue un “mensajero del mal y el odio político” incitado por la “oposición frustrada y sin éxito” de Eslovaquia, dijo el Sr. Fico. Los partidos de la oposición -en particular el liberal Progresista Eslovaquia, que está empatado con el partido de izquierda populista de Mr. Fico, Smer, antes de las elecciones al Parlamento Europeo- han condenado el tiroteo y han rechazado categóricamente cualquier vínculo con el atacante. Mr. Fico, que ha sido primer ministro durante más de 10 de los últimos 18 años, volvió al poder en octubre pasado al frente de una coalición populista-nacionalista. Eslovaquia se ha polarizado cada vez más en los últimos meses y el ataque solo ha profundizado las tensiones. En un video grabado evidentemente en el pasillo de una comisaría de policía horas después del ataque en la ciudad central de Handlova, el sospechoso -descrito como poeta y autor- dijo que había sido motivado por la oposición a las políticas de Mr. Fico, incluida la abolición de la emisora pública RTVS. También surgieron imágenes mostrándolo en varias manifestaciones anti-gobierno. Sin embargo, videos antiguos mostraban al hombre dirigiéndose a una reunión de una organización paramilitar eslovaca de extrema derecha, por lo que persiste la confusión sobre sus creencias políticas. Mr. Fico, aparentemente bien y vestido con una camisa blanca y azul con patrón nítido, dijo que si todo salía bien, podría volver a trabajar a finales de junio. Pidió a los “medios anti-gobierno” -especialmente aquellos que dijo que eran co-propietarios de compañías vinculadas al filántropo estadounidense George Soros, así como ONG financiadas por extranjeros y la oposición- que no restaran importancia a las razones del intento de asesinato. Había advertido durante meses, dijo, que la probabilidad de un ataque contra un funcionario del gobierno era “casi una certeza”. El ataque tuvo lugar, dijo, en un ambiente en el que la oposición explotaba el hecho de que el colectivo occidental intentaba imponer una “única política exterior aceptable”, notablemente sobre Ucrania, y pasaba por encima de naciones más pequeñas que intentaban seguir un camino soberano propio. Mr. Fico se opone a la ayuda militar a Kiev y dice que Vladimir Putin ha sido “demonizado injustamente” por Occidente. Los “excesos violentos u odiosos” de la oposición contra un gobierno elegido democráticamente habían sido recibidos con silencio por las organizaciones internacionales, dijo, simplemente porque las opiniones de la oposición estaban en línea con la política occidental sobre Ucrania. Esta era el ambiente en el que tuvo lugar el intento de asesinato, dijo. “Debería estar lleno de ira, odio y venganza”, dijo Mr. Fico. “[Pero] me gustaría expresar mi creencia de que todo el dolor por el que he pasado y aún estoy pasando servirá para algo bueno.”