Primer Ministro de Eslovaquia Habla Públicamente por Primera Vez Desde el Intento de Asesinato

El Primer Ministro Robert Fico de Eslovaquia habló públicamente por primera vez desde que fue disparado hace tres semanas, culpando a la oposición en un video lanzado el miércoles por lo que describió como un intento de asesinato políticamente motivado.

En el video grabado, que fue publicado en las páginas oficiales de Facebook del Sr. Fico y su partido político, Smer, el primer ministro detalló su recuperación y dijo que sería “un milagro menor” si pudiera regresar al trabajo en unas pocas semanas.

El Sr. Fico recibió varios disparos a quemarropa el 15 de mayo en Handlova, en el centro de Eslovaquia, y necesitó varias cirugías antes de ser dado de alta del hospital el 30 de mayo. Ha estado recuperándose en su hogar en Bratislava, la capital.

Dijo en su discurso que el ataque le había causado un grave daño, añadiendo que estaba recibiendo atención ambulatoria. Dijo que esperaba regresar al trabajo gradualmente a finales de junio o principios de julio “si todo sale según lo planeado”, según una traducción al inglés proporcionada por el Sr. Fico y Smer.

El Sr. Fico dijo que “un activista de la oposición eslovaca” había intentado asesinarlo debido a sus opiniones políticas, describiendo al pistolero como “un mensajero del mal y del odio político”. Los partidos de la oposición han negado cualquier noción de conexión con el tiroteo.

“No tengo motivos para creer que esto fue un ataque de un loco solitario”, dijo.

El Sr. Fico, un populista combativo que se convirtió en primer ministro en octubre tras una estrecha victoria en unas elecciones parlamentarias, habló justo antes de que entrara en vigor una moratoria sobre discursos y campañas en Eslovaquia antes de las elecciones para el Parlamento Europeo el sábado. Sugirió en sus declaraciones que sus opiniones políticas, incluida su oposición a la ayuda militar a Ucrania, lo habían convertido en un objetivo. Sus oponentes han acusado a su gobierno de erosionar la democracia.

“Es una observación cruel, pero el derecho a tener una opinión diferente ha dejado de existir en la UE”, dijo.

Un sospechoso fue detenido y acusado de intento de asesinato premeditado tras el ataque, anunciaron las autoridades eslovacas en mayo.

El Sr. Fico dijo que no emprendería acciones legales contra el sospechoso ni buscaría daños.

“Ha llegado el momento de que yo dé el primer paso, y ese es el perdón”, dijo el Sr. Fico. “No siento odio hacia el extraño que me disparó.”

En sus declaraciones, el Sr. Fico se pronunció en contra de sus oponentes políticos, y dijo que había estado preocupado durante meses de que fuera posible un intento de asesinato político.

“Debería estar lleno de ira, de odio y de venganza”, dijo. “La oposición a un político con el que no estás de acuerdo no se resuelve disparándole. Por el contrario, me gustaría expresar mi creencia en que todo el dolor que he sufrido y sigo sufriendo servirá para algo bueno.”

El partido Smer del Sr. Fico ha invocado el ataque en su campaña para las elecciones de la UE.

Michal Simecka, líder del principal partido de la oposición, Progresistas Eslovaquia, ha negado cualquier conexión entre su partido y el agresor. En un comunicado en Facebook el miércoles, condenó enérgicamente el intento de asesinato y deseó al Sr. Fico una pronta recuperación, pero calificó el discurso del primer ministro como una decepción.

El partido Libertad y Solidaridad de la oposición también emitió un comunicado en Facebook denunciando cualquier noción de que estuviera conectado con el tiroteo.

“Nos oponemos firmemente a cualquier asociación del asesino y su acto contra el primer ministro con nuestra política, que se basa en críticas basadas en hechos y profesionales”, decía el comunicado, añadiendo que el Sr. Fico había cruzado una línea al “ensuciar a la oposición”.