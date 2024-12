Primer Ministro de Australia condena incidente de incendio provocado y grafiti anti-Israel.

El par había estado usando “cubiertas faciales y ropa oscura” y fueron vistos corriendo de la escena, dijo la Policía de Nueva Gales del Sur. Necesitamos la asistencia pública para identificar a esas dos personas, dijo la Comisionada Karen Webb a los reporteros. La quema del auto fue apagada poco después de que los bomberos fueran llamados a la escena en Woollahra, un suburbio al este de Sídney, alrededor de la 01:00 hora local. Se encontraron mensajes antisraelíes, incluyendo “Matar Israil” [sic], en la escena, garabateados en la cerca de dos propiedades y autos. Albanese dijo que había hablado con la Policía Federal de Australia (AFP) sobre el vandalismo. Anteriormente esta semana, el cuerpo encargado de hacer cumplir la ley estableció una fuerza especial para investigar incidentes de antisemitismo, incluido el supuesto ataque terrorista en Melbourne, y otra ola de vandalismo que ocurrió en Woollahra el mes pasado. La Policía no cree que los dos incidentes en Woollahra estén relacionados. El Primer Ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que el último incidente parecía haber sido “específicamente diseñado” para “intimidar a la comunidad judía en Sídney”. Si la pregunta es si podemos hacer más? Creo que la respuesta es sí, y no estoy cerrando la puerta a cambios en la ley, dijo a los reporteros, añadiendo que había hablado con el Embajador de Israel en Australia Amir Maimon. El presidente de la Junta de Delegados Judíos de NSW, David Ossip, dijo que su comunidad estaba “profundamente entristecida” por lo sucedido, pero que no se dejarían amedrentar.