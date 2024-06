Primer diputado liberal pide al primer ministro Justin Trudeau que renuncie

Un diputado de la bancada trasera se ha convertido en el primer miembro en funciones de la bancada del Partido Liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau en pedirle que renuncie, después de una desastrosa derrota en una elección parcial. Wayne Long dijo que se necesita un liderazgo nuevo “para el futuro de nuestro partido y para el bien de nuestro país” en un correo electrónico a sus compañeros de partido que fue obtenido por medios de comunicación canadienses. El Sr. Long, quien representa una circunscripción en la provincia de New Brunswick, escribió “los votantes han hablado alto y claro y quieren un cambio”. Sigue a un resultado catastrófico para los Liberales en una elección parcial el lunes, cuando perdieron un escaño en Toronto que habían tenido desde 1993. El Sr. Long ha sido diputado desde 2015 y dijo anteriormente que no buscaría la reelección. Según el National Post, el diputado de Newfoundland Ken McDonald respondió a todos al correo electrónico de Long diciendo: “¡bien dicho!”. En los últimos días, ex políticos liberales también han instado al Sr. Trudeau a dimitir. Entre ellos se encontraba Catherine McKenna, quien fue ministra de Medio Ambiente bajo el Sr. Trudeau desde 2015-19. “El Partido Liberal no se trata de una sola persona. Se trata de los valores que defiende y de mejorar la vida de los canadienses”, dijo la Sra. McKenna en un comunicado que compartió con medios de comunicación. “El primer ministro tiene un legado del que sentirse orgulloso, pero es hora de nuevas ideas, nueva energía y un nuevo líder”. La ex primera ministra liberal de la Columbia Británica, Christy Clark, hizo una declaración similar el jueves en una entrevista con el Toronto Star. La Sra. Clark dijo que el primer ministro “ya no tiene la influencia con los votantes que solía tener, pero lo que es más importante, ni siquiera puede motivar a algunas de las personas en el país que son más propensas a votar por su partido”. Las próximas elecciones de Canadá deben tener lugar antes del 20 de octubre de 2025. Después de la sorprendente derrota del lunes, el Sr. Trudeau, quien ha sido primer ministro desde 2015, prometió seguir siendo líder del Partido Liberal. “Estos no son tiempos fáciles”, dijo. “Y está claro que yo y todo mi equipo tenemos mucho más trabajo duro por hacer para ofrecer un progreso tangible y real que los canadienses puedan ver y sentir.” El primer ministro no ha respondido preguntas de reporteros desde la derrota. Los Conservadores arrebataron el escaño de Toronto-St. Paul’s por poco más de 500 votos. El Sr. Trudeau ha visto una caída significativa en su popularidad debido a una serie de problemas, incluidas presiones sobre el costo de vida. Una encuesta reciente de Ipsos para Global News sugirió que hasta el 68% de los canadienses quieren que el Sr. Trudeau dimita.