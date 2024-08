Primer caso de mpox más peligroso encontrado fuera de África.

La agencia de salud pública de Suecia ha registrado lo que dice es el primer caso de un tipo de mpox más peligroso fuera del continente africano.

La persona se infectó durante una estancia en un área de África donde actualmente hay un gran brote de mpox Clado 1, según la agencia.

La noticia llega justo horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que el brote de mpox en partes de África era ahora una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

Al menos 450 personas murieron durante un brote inicial en la República Democrática del Congo y la enfermedad se ha extendido a áreas de África Central y Oriental.

Según Olivia Wigzell, jefa interina de la agencia de salud pública de Suecia, la persona infectada había buscado atención en el área de Estocolmo y el hecho de que estuvieran recibiendo tratamiento en Suecia no significaba que hubiera un riesgo para la población en general.

“La persona afectada también se ha infectado durante una estancia en un área de África donde hay un gran brote de mpox Clado 1”, dijo en una rueda de prensa.

Mpox, que anteriormente se conocía como viruela del mono, se transmite a través de contacto cercano, como el sexo, contacto piel con piel y hablar o respirar cerca de otra persona.

Causa síntomas similares a la gripe, lesiones en la piel y puede ser fatal, con cuatro de cada 100 casos que terminan en muerte. Es más común en las selvas tropicales de África Occidental y Central y hay miles de infecciones cada año.

Actualmente hay varios brotes de mpox que tienen lugar simultáneamente y están alimentados en parte por el tipo más nuevo y grave de Clado 1b, identificado en septiembre del año pasado.

Hay dos tipos de Clado 1 y el caso sueco ha sido identificado como Clado 1b. Desde que se vio por primera vez mpox Clado 1b en la República Democrática del Congo, se han confirmado casos en Burundi, Kenia y Ruanda, antes del nuevo caso identificado en Suecia.

Si bien el Clado 2 causó una emergencia de salud pública en 2022, fue relativamente leve y ya se han identificado unos 300 casos en Suecia.

La OMS/Europa dijo que estaba colaborando activamente con las autoridades sanitarias de Suecia sobre “cómo manejar mejor el primer caso confirmado de mpox Clado 1b”.

Instó a otros países a actuar rápidamente y de forma transparente como Suecia, ya que probablemente habría más “casos importados de Clado 1 en la región europea en los próximos días y semanas”.

La agencia de salud pública sueca dijo que el brote más peligroso probablemente esté vinculado a “un mayor riesgo de un curso de enfermedad más grave y una mayor mortalidad”.

El Dr. Jonas Albarnaz, especialista en virus de la viruela en el Instituto Pirbright, dijo que el primer caso fuera de África era preocupante ya que significaba que la propagación “podría ser mayor de lo que sabíamos ayer”.

El Dr. Brian Ferguson, Profesor Asociado de Inmunología en la Universidad de Cambridge, estuvo de acuerdo en que era “claramente un desarrollo preocupante” pero no sorprendente dado la gravedad y la propagación del brote en África.

La OMS espera que su última declaración, de que mpox es una emergencia de salud pública de preocupación internacional, desencadene un mayor apoyo a las áreas más afectadas.

Hay vacunas disponibles, para aquellos con mayor riesgo o que hayan estado en contacto cercano con una persona infectada, pero muchos expertos se preocupan de que no haya suficientes vacunas o financiación para llegar a las personas que más las necesitan.

La tasa de mortalidad de la variante Clado 1b en Suecia no será tan alta como la vista en partes de África, debido a la alta calidad de la atención médica en Europa.

Sin embargo, el Dr. Ferguson dijo que probablemente habría más casos en Europa y otras partes del mundo “ya que actualmente no hay mecanismos en marcha para evitar que ocurran casos importados de mpox”.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades dijo que los síntomas generalmente aparecen de 6 a 13 días después de la infección, a través de fiebres y dolores de cabeza, erupciones o llagas y dolores musculares.

La mayoría de las personas experimentaron síntomas leves a moderados seguidos de una recuperación completa, pero las personas con inmunodeficiencia tenían un mayor riesgo.

Si bien la noticia del primer caso fuera de África puede causar alarma, era de esperarse.

Como han demostrado otros brotes de enfermedades, la acción internacional rápida puede ayudar a detener la propagación de la enfermedad.