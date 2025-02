Presupuesto allana el camino para la diplomacia India-Estados Unidos de Harley mientras se reduce el arancel de aduana en motos más grandes | Noticias de India

Antes de la próxima visita del PM Modi a los EE.UU., el Presupuesto de la Unión puede haber allanado el camino para la diplomacia en motocicletas entre los dos países con la Ministra de Finanzas Nirmala Sitharaman reduciendo el arancel de importación de motos más grandes, lo que beneficiará directamente a la icónica empresa estadounidense de motocicletas Harley-Davidson, prestando atención a una frecuentemente repetida reducción de aranceles del Presidente Donald Trump. El Presupuesto también parecía ofrecer beneficios para Tesla, el gigante de vehículos eléctricos dirigido por el confidente de Trump Elon Musk, pero parece que este alivio es más un servicio de labios con la tasa de impuestos efectiva permaneciendo igual. En las motocicletas, el Presupuesto redujo el arancel aduanero no solo para las motocicletas grandes con motores de más de 1600cc, sino también para las más pequeñas, lo que supone un alivio generalizado y sustancial. Para las motocicletas de 1600cc y más, el arancel aduanero se redujo significativamente del 50% al 30% para las motocicletas importadas completamente construidas. Para las que llegan a través de los kits semi-desmantelados (SKD), el arancel pasa del 25% al 20%, mientras que para las completamente desmanteladas (CKD), se reduce del 15% actual al 10%. Para las motos cuyo motor es inferior a 1600cc, el arancel aduanero se reduce del 50% al 40%. En los SKDs, baja del 25% al 20%, y para los CKDs, se reduce del 15% al 10%. El movimiento verá que el precio de las motos más grandes baja significativamente, al menos unos pocos lakh de rupias, en beneficio directo de los productos hechos en los EE.UU. (Harley está haciendo motocicletas con motores más pequeños en India, de alrededor de 440cc en asociación con Hero Moto). Se cree que el gobierno decidió reducir el arancel de importación para complacer a la nueva administración de los EE.UU., ya que el Presidente Trump ha estado casi reprendiendo a varios países, especialmente a China, India y Brasil, por ser “tremendos fabricantes de aranceles”. Con Trump amenazando con “no permitir que eso suceda nunca más”, los gobiernos de las principales naciones comerciales han estado buscando formas y medios para calmar los nervios. Por otro lado, el recorte de aranceles para Tesla (y otros autos importados) no es tangible en su sentido real. El Presupuesto redujo el arancel aduanero sobre los automóviles importados que cuestan más de $40,000 (alrededor de Rs 35 lakh) del 100% actual al 70%, una medida que beneficiaría aparentemente a una empresa de automóviles como Tesla que ha hablado sobre tener presencia en India, pero aún no está lista para invertir en una fábrica local. Sin embargo, al reducir el arancel aduanero básico en un 30%, el presupuesto reemplazó el Recargo de Bienestar Social del 10% sobre el arancel aduanero anterior con el 40% de Censo de Infraestructura Agrícola y Desarrollo (AIDC). En efecto, el arancel acumulativo sobre cualquier automóvil nuevo, con un precio superior a $40,000, que se importa a India continúa siendo del 110%. Por lo tanto, en efecto, no hay un cambio efectivo en los aranceles en caso de que Musk decida comenzar su negocio de autos eléctricos en India a través de la ruta de importación. El gobierno ya ha dado la bienvenida al empresario americano con una política especial de fabricación de vehículos eléctricos, que muchos vieron como un “paquete Tesla”. El paquete, que fue anunciado alrededor de marzo del año pasado, prometió a cualquier empresa que invirtiera más de $500 millones para una fábrica con un arancel de importación altamente subsidiado del 15% para alrededor de 8,000 autos anualmente a medida que comenzaban a trabajar para una base de fabricación. Sin embargo, mientras el gobierno esperaba con ansias, Musk se retiró en el último minuto, en un gran revés a los planes. ¿Ayudarán los nuevos aranceles inferiores a la India a negociar mejor con los EE.UU. durante las negociaciones comerciales, solo el tiempo lo dirá? Enlace de origen.