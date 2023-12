El propagandista ruso Anton Krasovsky, conocido por abogar por el genocidio de los ucranianos y el asesinato de niños ucranianos, al parecer fue envenenado, según el periódico ucraniano en inglés Kyiv Post, citando fuentes del servicio de inteligencia militar HUR de Ucrania el 25 de diciembre.

Krasovsky dijo en Telegram el 24 de diciembre que a principios de semana “de repente tuvo calambres estomacales, comenzó a sentir náuseas” y luego se desmayó.

“Me llevaron a la clínica, gradualmente recuperando el conocimiento”, escribió el propagandista.

Sin embargo, las fuentes indican que su “estado continúa deteriorándose” y existe la posibilidad de que “los últimos mensajes no hayan sido escritos por el propio propagandista”.

El servicio de seguridad SBU de Ucrania presentó cargos contra el propagandista el 18 de agosto.

Krasovsky ha sido condenado a cinco años de prisión después de ser juzgado en rebeldía por instigar al genocidio y la subversión del estado ucraniano.

Anton Krasovsky fue anteriormente director del canal de propaganda ruso RT TV.

