Presión sobre Biden para permitir a Ucrania golpear a Rusia con armas de EE. UU.

Las armas de alta movilidad de artillería de cohetes (Himars) se encuentran entre las armas que Ucrania ha recibido de Estados Unidos. La presión sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para permitir que Ucrania utilice armas suministradas por Occidente para atacar territorio ruso está aumentando. Un número de aliados de Estados Unidos esta semana señalaron que estaban abiertos a esta posibilidad, después de meses de preocupación sobre la escalada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido de “consecuencias graves”, especialmente para lo que llamó “países pequeños” en Europa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el miércoles que la postura de Washington sobre el asunto se “adaptaría y ajustaría” en función de las condiciones cambiantes del campo de batalla. El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el miércoles por la noche que aunque el apoyo estadounidense a Kyiv ha evolucionado, “en este momento, tampoco hay cambios en nuestra política”. Ucrania ha estado luchando para contrarrestar una ofensiva rusa en el este del país, mientras que la ciudad de Járkiv ha sufrido semanas de ataques mortales, a menudo lanzados por Rusia desde puestos militares cerca de la frontera ucraniana. La Casa Blanca ha dicho que no ha habido cambios en su política. Macron ha abogado desde hace tiempo por una intervención más directa en la guerra de Ucrania, pero otros líderes occidentales también parecen estar ablandándose ante la idea. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha permanecido cauteloso en público, pero un portavoz en Berlín dijo que “la acción defensiva no se limita al propio territorio, sino que también incluye el territorio del agresor”. Stoltenberg dijo a The Economist la semana pasada que Occidente debería permitir a Ucrania defenderse golpeando bases militares en Rusia. “Ucrania tiene derecho a defenderse. Y eso incluye golpear objetivos en territorio ruso”, dijo. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Lord Cameron, dijo a principios de este mes que dependía de Ucrania decidir cómo usar las armas británicas, mientras que esta semana el viceministro de Defensa polaco dijo que los ucranianos podrían usar las armas polacas “como consideren oportuno”. Volodymyr Zelensky ha dicho anteriormente que era “injusto” que los países occidentales impusieran limitaciones sobre el uso de sus armas, aunque reconociendo que Ucrania no podía arriesgar el apoyo de sus socios. Rusia ha reaccionado con enojo ante la posibilidad de que se utilicen armas occidentales contra objetivos en territorio ruso. Algunos países de la OTAN siguen nerviosos por la perspectiva. El primer ministro italiano, Giorgia Meloni, dijo el jueves que no creía necesario golpear bases militares rusas y instó a Occidente a suministrar más defensas aéreas a Ucrania en su lugar. Sin embargo, se cree que Ucrania ya ha utilizado algunas armas suministradas por Occidente para ataques en territorio ruso, aunque lo ha hecho discretamente.La ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze, dijo a los medios ucranianos que algunos países ya habían proporcionado armas “sin condiciones” a Ucrania, pero que “no se decía todo en voz alta”. Otros países han sido más francos al dar permiso a Ucrania para usar sus armas dentro de Rusia. Estados Unidos ya ha suministrado a Ucrania miles de armas defensivas, tanques y sistemas de defensa aérea. Desde abril, también ha enviado a Ucrania la versión de mayor alcance de misiles ATACMS, que pueden viajar hasta 190 millas (300 km). Hasta ahora, Ucrania ha estado usando drones para atacar objetivos aún más lejos en territorio ruso. A principios de esta semana se informó que los drones ucranianos habían logrado golpear un radar de alerta temprana cerca de la ciudad de Orsk, a alrededor de 1,500km (932 millas) de la frontera ucraniana.