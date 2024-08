Presidente nigeriano exige el fin de las protestas mortales

El presidente nigeriano Bola Tinubu ha apelado para que las protestas terminen después de “derramamiento de sangre” durante tres días de demostraciones por una crisis cada vez mayor de costos de vida.

Al menos siete personas han muerto y más de 700 han sido arrestadas desde que los nigerianos de todo el país se manifestaron el jueves para el primero de los 10 “días de ira” planeados.

“Nigerianos, especialmente nuestra juventud, los he escuchado alto y claro”, dijo el presidente en un discurso televisado, agregando que entendía su “dolor y frustración”.

Prosiguió defendiendo sus reformas económicas, que los manifestantes culpan por sus dificultades desde que asumió el cargo en mayo de 2023, incluidos los precios disparados.

El presidente dijo que las protestas habían sido secuestradas por saqueadores en algunas áreas, y que poner fin a la agitación crearía espacio para el diálogo.

Pero el Sr. Tinubu no indicó que revertiría sus políticas, que incluyen la eliminación de un subsidio a la gasolina o el fin de la tasa de cambio fija de la moneda local con respecto al dólar.

Las manifestaciones fueron organizadas a través de las redes sociales utilizando el hashtag #EndBadGovernance e inspiradas en el reciente éxito de los manifestantes en Kenia, que obligaron al gobierno allí a eliminar los planes de aumentar los impuestos.

El presidente Tinubu también expresó dolor por la pérdida de vidas en cuatro estados del norte y la destrucción de instalaciones públicas.

Los toques de queda de 24 horas siguen vigentes en Borno, Jigawa, Kano y Yobe después de que las autoridades allí acusaran a “matones” de violencia.

El Sr. Tinubu dijo que “la saqueo desenfrenado de supermercados y tiendas” iba en contra de la promesa de los organizadores de la protesta.

“Nuestro gobierno no se quedará de brazos cruzados y permitirá que unos pocos con una clara agenda política desgarrar esta nación””.

Las protestas en la ciudad de Kano fueron las que reunieron a las multitudes más grandes en el primer día, con la policía disparando balas de verdad y gases lacrimógenos para intentar dispersar a miles de manifestantes. También se informaron saqueos.

“Como presidente de este país, debo garantizar el orden público”, dijo el presidente de 72 años en su discurso del domingo por la mañana.

“Nuestro gobierno no se quedará de brazos cruzados y permitirá que unos pocos con una clara agenda política desgarrar esta nación”.

Amnistía Internacional ha cifrado en 13 el número de muertos en todo el país y el domingo pidió al gobernador de Kano que “establezca una comisión judicial independiente de investigación para investigar la muerte de al menos 10 manifestantes hambrientos”.

Algunos en Kano ignoraron la orden de cierre y algunos de los que se reunieron en los suburbios de la ciudad el viernes y el sábado fueron filmados ondeando banderas rusas y pidiendo ayuda al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Para el domingo, este sentimiento se reflejaba en WhatsApp con manifestantes cambiando sus fotos de perfil en WhatsApp a la bandera rusa, algunos con las palabras “Rasha Uwa”, que significa “Rusia, nuestra madre” en el idioma hausa.

Otros están publicando memes en grupos de Kano diciendo: “Nosotros, los nigerianos, estamos muriendo de hambre y a nuestros líderes no les importa. Por favor, presidente Putin de Rusia, ven en nuestra ayuda”.

En la capital, Abuja, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos por tercer día el sábado para detener a los manifestantes que marchaban desde un estadio, designado para que se reunieran, hacia el centro de la ciudad.

Las empresas, que estaban cerradas durante las primeras protestas, comenzaron a reabrir en Lagos y partes de Abuja el viernes.

Pero vuelos a lugares como Kano desde Lagos han sido cancelados indefinidamente.

No está claro si el discurso del presidente logrará calmar la ira de los jóvenes nigerianos, pero las primeras indicaciones sugieren que no.

Después del discurso, un líder juvenil en la ciudad norteña de Kaduna publicó en Facebook en hausa: “Mañana todos saldrán con las banderas rusas”.

Abiodun Sanusi del movimiento “Take It Back Nigeria”, uno de los organizadores de la protesta, dijo a la BBC. “No podemos dejar las calles hasta que se cumplan nuestras demandas”.

Instó al presidente a permitir que los manifestantes marcharan hacia el centro de Abuja y reunirse con ellos allí.

“Si el presidente quiere tener un diálogo, instamos al presidente a reunirse con nosotros en Eagle Square, en presencia de todos los nigerianos y en vivo en televisión.

“No estamos interesados en ninguna reunión secreta”.

Sanusi agregó que los manifestantes estaban molestos por la amenaza del jefe de defensa el viernes de que el ejército “actuaría” si continuaba la violencia.

“Solo la policía debería estar en las calles, y también deberían ser pacíficos”.

La policía ha negado haber usado fuerza excesiva durante las manifestaciones.

El respetado analista de seguridad nigeriano Bulama Bukarti advirtió que el uso de banderas rusas se estaba extendiendo y era “potencialmente peligroso”.

“Insto a los manifestantes a ser cautelosos y no permitirse ser manipulados por fuerzas de inestabilidad con sus propias agendas siniestras”, dijo en X.

Tras varios golpes de estado en África Occidental en los últimos años, Burkina Faso, Malí y Níger -el vecino de Nigeria al norte- han abandonado el bloque regional y han acogido la ayuda rusa para hacer frente a los problemas de seguridad.

Quizás también te interese: [Getty Images/BBC]

Ve a BBCAfrica.com para más noticias del continente africano.

Síguenos en Twitter @BBCAfrica, en Facebook en BBC Africa o en Instagram en bbcafrica

Podcasts de BBC Africa