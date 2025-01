Presidente del Caucus de la Libertad Andy Harris, oriundo de Queens, se convertirá en el hombre más poderoso del Congreso.

El portavoz Mike Johnson puede tener el trabajo más importante de la Cámara, pero es un anestesiólogo de Queens quien podría convertirse pronto en el miembro más poderoso del Congreso. El representante Andy Harris, que ha representado la costa oriental de Maryland desde 2011, tomó un perfil elevado en septiembre cuando se convirtió en presidente del Grupo de Libertad de la Cámara, el bloque más conservador del GOP. Con los republicanos teniendo una mayoría muy estrecha, la colección famosamente fracturada de entre dos y tres docenas de halcones del gasto del GOP podría tener un poder desproporcionado sobre la agenda legislativa del presidente electo Trump. El congresista Andy Harris, un anestesiólogo de Queens, ha surgido como una de las personas más poderosas en el nuevo Congreso. Aristide Economopoulos. Harris, de 67 años, es un defensor acérrimo de MAGA, pero dijo a The Post que él y sus miembros tienen la intención de mantener el control del gasto gubernamental desenfrenado. “Ya sea que ese nuevo gasto venga en forma de alivio fiscal o gasto real nuevo, como un muro fronterizo”, explicó Harris, sentado en su oficina del quinto piso en Longworth House, Washington, DC, donde guarda tres biblias y un retrato de Jesús pintado por su madre. “Tendrá que ser compensado, porque no puede resultar en un aumento neto del déficit”. “Lo hicimos en el primer mandato del Sr. Trump, y lo haremos si es necesario en el segundo mandato”, agregó. El congresista republicano de ocho términos fue rápido en agregar que no espera que haya fricciones importantes con la Casa Blanca, y cree que las preocupaciones de sus miembros serán tomadas en serio. En su conversación de 75 minutos con The Post, Harris expresó confianza en Elon Musk, Vivek Ramaswamy y su nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. “El primer paso será simplemente examinar la eficiencia de la fuerza laboral existente dada la carga de trabajo existente, y ya que ambos estuvieron en la empresa privada, entienden que cada empresa tiene que hacer eso”, dijo Harris. Harris liderará el Grupo de Libertad de la Cámara, un influyente bloque de halcones del gasto del GOP de la Cámara. Getty Images. El M.D. aplaudió el impulso del presidente electo Trump por Groenlandia. “Hay muchos recursos naturales en Groenlandia que creo que podrían ser muy útiles tanto para la seguridad económica como para la seguridad militar”, dijo Harris. “Groenlandia se ha movido hacia la independencia de Dinamarca en el último siglo. No sé por qué no podemos intentar moverlos más hacia nuestra dirección y alejarlos de Europa”. Al igual que muchos conservadores, Harris fue crítico con la elección de la secretaria del Trabajo de Trump, la representante de Oregón, Lori Chavez-DeRemer, cuya nominación recibió el respaldo del jefe de los Teamsters, Sean O’Brien. “Su historial en el Congreso, no creo que sea consistente con el pensamiento republicano convencional sobre cuestiones laborales”, dijo. No sabía qué pensar del intento de última hora de Trump de revertir la legislación bipartidista para obligar a la empresa china Bytedance a desinvertir de TikTok. La empresa es ampliamente vista como una amenaza para la seguridad nacional debido a sus vínculos con el Partido Comunista Chino. “No entiendo … Mi primer instinto sería que él estaría de acuerdo en que la conexión con el PCC es peligrosa”, dijo Harris. El Grupo de Libertad no revela su recuento oficial de miembros, pero Harris dijo que el grupo tiene entre dos y tres docenas de miembros, más que suficiente para que sean los hacedores de reyes en las luchas presupuestarias que se avecinan en 2025. El presidente Trump se reunió con Harris y los miembros del Grupo de Libertad en Mar-a-Lago el viernes por la noche, probablemente anticipando su influencia venidera. Un acuerdo de financiación de última hora para mantener el gobierno abierto en diciembre solo mantendrá las luces encendidas hasta marzo, momento en el cual se tendrá que encontrar una nueva solución de financiación. “Espero que sean muy influyentes”, dijo el ex representante de Virginia, Dave Brat, un ex miembro del Grupo de Libertad que ahora trabaja en la Universidad Liberty en Lynchburg, VA. “Las posiciones del Grupo de Libertad reflejan las posiciones del pueblo estadounidense y particularmente de las personas que votaron por el presidente Trump”. Harris, de 67 años, es originario de Laurelton, Queens, a 20 minutos en coche de la antigua casa de la infancia de Trump en el arbolado Jamaica Estates. Comienza y termina tu día informado con nuestros boletines. La graduación de Regis HS, la prestigiosa escuela católica de preparación en Manhattan, dijo que no extrañaba los malos viejos tiempos de la ciudad. “Recuerdo una mañana que me subí al tren, y literalmente había una persona muerta en el tren. Y obviamente esa persona debe haber estado allí por un tiempo, porque ese carro realmente olía como si nadie hubiera entrado en él”, recordó Harris. Harris luego estudió medicina en la Universidad y el Hospital Johns Hopkins en Baltimore y luego se desempeñó como profesor asociado allí durante casi tres décadas. Ha vivido en Maryland desde 1975.