Presidente de Tanzania, Samia Suhulu Hassan, confirma brote de virus Marburg.

La Ministra de Salud de Tanzania, Jenista Mhagama, dijo en un comunicado que después de analizar las muestras, todos los casos sospechosos dieron negativo para Marburg. En la rueda de prensa del lunes, que se celebró conjuntamente con la OMS, la Presidenta Samia dijo que su gobierno había intensificado sus esfuerzos y que se había enviado un equipo de respuesta rápida para hacer seguimiento de todos los casos sospechosos. Marburg es altamente infeccioso, con síntomas que incluyen fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos y, en algunos casos, la muerte por pérdida extrema de sangre. En promedio, el virus mata a la mitad de las personas que infecta, según la OMS. Tanzania dice que junto con el caso confirmado, las autoridades tomaron muestras de otras 24 personas sospechosas de tener Marburg. Todos dieron negativo. Mientras tanto, la causa de las ocho muertes reportadas por la OMS aún no se ha revelado. Tanzania experimentó su primer brote de Marburg en marzo de 2023 en el distrito de Bukoba. Mató a seis personas y duró casi dos meses. El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el riesgo global del actual brote en Tanzania es “bajo”. “Aunque no hay tratamientos ni vacunas aprobadas, los brotes pueden detenerse rápidamente”, dijo. “La OMS no recomienda restricciones. Ahora es el momento de la colaboración”. El jueves, la CDC de África, la agencia de salud pública de la Unión Africana, dijo que se habían identificado más de 300 contactos para realizar pruebas adicionales. Los trabajadores de la salud representan 56 de estos contactos, mientras que 16 en la lista se sabe que han tenido contacto directo con aquellos sospechosos de tener Marburg. Las Regulaciones Internacionales de Sanidad (RIS) de 2005 requieren que los países informen sobre eventos y emergencias de salud pública que podrían cruzar fronteras. Kagera es un centro de tránsito con muchas personas viajando hacia y desde la República Democrática del Congo, Uganda, Burundi y Ruanda. En diciembre, el vecino Ruanda declaró que un brote en el país, que había infectado a 66 personas y matado a 15, había terminado. El virus Marburg se transmite a los humanos a través de los murciélagos de la fruta y luego a través del contacto con fluidos corporales de individuos infectados. No hay tratamientos específicos ni vacunas para el virus, aunque se están llevando a cabo ensayos.