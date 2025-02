Presidente de Islandia y partidario del Partido Laborista califica al gobierno de Starmer con un 6 sobre 10.

“

Richard Walker, presidente ejecutivo del minorista de alimentos Iceland, ha dado al partido Laborista una calificación “insípida” de “seis sobre diez” por su desempeño en el gobierno a pesar de haber presentado a Sir Keir Starmer en el lanzamiento de su manifiesto electoral el verano pasado.

Walker dijo que el aumento de las contribuciones del seguro nacional por parte de los empleadores había “aumentado enormemente el costo de hacer negocios” y que los planes para construir una tercera pista en Heathrow y un “Arco Oxford-Cambridge” no contribuirían mucho al crecimiento económico a medio plazo.

Pidió a los ministros que hicieran más para abordar la crisis de productividad de Gran Bretaña. “Un proyecto que no se completará durante décadas no ayuda a las empresas que necesitan invertir hoy en día.”

Walker dijo que quería que el gobierno hiciera más en cuanto a la reforma de la planificación y arreglar las relaciones con Europa. En 2016 votó a favor del Brexit en una decisión “muy ajustada” porque le gustaba la idea de un “mercado mundial de libre comercio” y veía a la UE como un “cobro de protección”.

“Mirando hacia atrás, solo piensas que tal vez fue ingenuo pensar que eso era posible”, admitió.

Ahora ha dado la bienvenida a la determinación del gobierno laborista de tener un “reinicio” de las relaciones con Bruselas. “Deberíamos respirar aliviados de que este gobierno no esté tan nervioso como los Tories al relacionarse con la UE,” dijo. “Agradezco cualquier paso que puedan tomar para reducir la fricción en nuestras fronteras.”

Walker dijo que quería reformas de planificación más rápidas para facilitar la apertura de nuevas tiendas, dado que Iceland tiene 30 tiendas en su planificación, todas “retrasadas”.

También insta al Laborismo a revivir su idea de un impuesto sobre las ventas en línea para crear un “equilibrio justo” entre minoristas digitales y físicos, a pesar de que el negocio de comestibles en línea de Iceland tiene una mayor cuota de mercado que su equivalente en tiendas físicas.

“No abogo por pagar menos impuestos, solo abogo por un campo de juego nivelado”, dijo. “Si se incendia un almacén de Amazon, los bomberos lo apagarán. Su personal utiliza el NHS. Sus camiones circulan por las carreteras. Tienen un papel en nuestra sociedad tanto como otros, y sin embargo no están pagando lo justo.”

A pesar de algunas reservas sobre la estrategia del gobierno hasta ahora, Walker dijo que no se arrepentía de apoyar al Laborismo en las elecciones generales.

“Estuve junto a Rachel Reeves en el lanzamiento del manifiesto laborista en junio pasado porque creía en el mensaje pro-negocios y pro-crecimiento del partido,” dijo. “Esa creencia no ha cambiado, y agradezco el reciente cambio a un tono mucho más optimista, en contraste con la sombría depresión dominante antes y después del presupuesto de otoño. La retórica es tan importante.”

Walker, hijo del fundador de Iceland, Malcolm Walker, quien según él es más un “hombre de Farage”, causó sorpresa cuando cambió para apoyar al Laborismo en 2023, después de intentar sin éxito convertirse en candidato Tory.

“Recibí algunos mensajes graciosos cuando se supo que le daba la espalda a los Tories. David Cameron simplemente me envió una palabra diciendo ‘¿En serio?'”

Como presidente ejecutivo de Iceland, ha tratado de tomar “acciones directas”, por ejemplo, contratando a casi 1,000 ex delincuentes a través de una “Iniciativa de Segunda Oportunidad” y ofreciendo microcréditos a clientes con dificultades.

Dijo que Iceland, un minorista económico con más de 950 tiendas, tiene experiencia de primera mano en comunidades afectadas por la crisis del costo de vida. “Vemos las calles principales deterioradas, los ayuntamientos cerrados, las rutas de autobús canceladas, entiendo la economía de la cocina más que la mayoría”, dijo.

La factura de National Insurance de Iceland aumentará en decenas de millones de libras debido al presupuesto de octubre.

Walker dijo que aunque el aumento de las NICs fue una sorpresa desagradable, Iceland podría asumir el costo adicional habiendo sobrevivido a peores impactos, como el fuerte aumento global de los precios de la energía.

“Algunas empresas están recortando empleos anticipadamente, pero nosotros vamos a contratar a 600 personas más este año, vamos a abrir tiendas… somos una empresa privada y podemos pensar a muy largo plazo”, dijo. “Si esos impuestos se gastan de manera inteligente y en un crecimiento inclusivo adecuado para todos, el crecimiento de la productividad, ninguna empresa los reprochará dentro de cuatro años.”

Mientras que otros ejecutivos se han quejado de las ambiciosas reformas laborales del gobierno, Walker está más tranquilo. “Si quieren reducir la factura de bienestar y conseguir que más personas vuelvan al trabajo, porque tenemos 9 millones de personas económicamente inactivas, entonces es bueno dar más apoyo a los trabajadores… no estamos contratando abogados para que lo revisen.”

Walker habló con Financial Times en el restaurante Piccolino de Mayfair, parte de una cadena de restaurantes de propiedad de Iceland.

El hombre de 44 años es un ávido surfista y montañista que escaló el Everest en 2023 y está planeando un viaje al “súper técnico, absolutamente horrendo” Pico Laila en Pakistán.

Dijo que había abandonado su incursión en la política parlamentaria: “No quiero ser diputado ahora. Ya terminé con eso, tuve un intento fallido”.

“Pasé un año tocando puertas y llenando sobres [para los Torys]… después de un año de eso me dijeron ‘eres demasiado contundente en lo que respecta a los bancos de alimentos y a las aguas residuales, así que debes moderar tu perfil mediático,” dijo.

“Fui presidente de Surfers against Sewage y Rishi [Sunak] me regañó por hacer campañas en contra de los desechos en los océanos, me dijeron que me callara.”

“