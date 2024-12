Presidente de Corea del Sur listo para sobrevivir votación de destitución

“

Desbloquear el Editor’s Digest de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol parece estar destinado a sobrevivir a una moción de destitución después de un acuerdo de último momento con su partido conservador People Power que llevó a sus miembros a boicotear la votación.

La retirada, que fue recibida con gritos de “¡impeach Yoon!” y “¡únete a la votación!” por parte de los manifestantes, aumentará la agitación política en la cuarta economía más grande de Asia después de una semana tumultuosa que demostró tanto la resistencia como la fragilidad de la democracia surcoreana.

Los partidos de la oposición, que controlan 192 de los 300 escaños en la asamblea nacional, estaban seguros a principios de esta semana de que podrían asegurar votos de ocho legisladores del PPP y alcanzar la mayoría de dos tercios requerida para destituir al presidente.

Pero tras una breve disculpa pronunciada por Yoon en un discurso de un minuto el sábado por la mañana, los líderes del PPP dijeron que no apoyarían la moción y abandonaron la sala de la asamblea nacional.

Tras rechazar un proyecto de ley para investigar las acusaciones de manipulación de acciones contra la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, todos menos uno de la bancada del PPP abandonaron la cámara antes de la votación de destitución.

Algunos miembros regresaron. El enfrentamiento dejó la votación sin resolver y la sesión parlamentaria continuó hasta después de la medianoche, hora local.

La retirada fue recibida con consternación por decenas de miles de personas reunidas fuera del parlamento el sábado para exigir la destitución de Yoon por su fallido intento de imponer la ley marcial el martes.

“Estoy destrozado”, dijo Oh Sang-jin, un jubilado de 65 años que asistía a la protesta fuera del parlamento. “Tantas personas han sacrificado sus vidas para democratizar el país, ahora están tratando de retroceder en el tiempo y permitir la dictadura.”

Los analistas dijeron que Yoon y los líderes del PPP parecían haber llegado a un acuerdo según el cual el presidente transferiría la dirección política del país a su partido y acordaría dimitir en el momento que el partido elija, a cambio de apoyo en la votación de destitución. El mandato presidencial de Yoon está previsto hasta 2027.

Un ex funcionario de la administración presidencial de Yoon dijo que aunque la mayoría de los conservadores surcoreanos no respaldaban las acciones de Yoon esta semana, habían sido “traumatizados” por su experiencia en la destitución de la ex presidenta conservadora Park Geun-hye en 2017, que allanó el camino para la elección del predecesor de Yoon, el presidente de izquierda Moon Jae-in.

Dándole a Yoon una prórroga, esperaban ganar tiempo para prepararse para las elecciones presidenciales una vez que Yoon finalmente dimita, dijo.

Suh Bok-kyung, comentarista político, dijo que era “complaciente” por parte del PPP pensar que un acuerdo con Yoon aplacaría la ira pública.

“Es poco probable que el público acepte algún tipo de arreglo entre bastidores entre Yoon y el partido,” dijo Suh.

“Han [Dong-hoon, líder del PPP] puede pensar que tiene control sobre la situación, pero Yoon no es alguien que permitirá que Han dicte las cosas. Una vez que pase el tiempo, hará algo más peligroso para recuperar el control.”

“