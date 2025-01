Presidente congoleño rechaza conversaciones de paz sobre crisis en Goma.

El Presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, no participará en conversaciones negociadas a nivel regional para poner fin al asalto rebelde a la importante ciudad oriental de Goma, según informaron los medios estatales.

El líder de Kenia, William Ruto, había invitado a Tshisekedi y a su homólogo ruandés, Paul Kagame, a una cumbre regional prevista para más tarde el miércoles, mientras los cadáveres yacían en las calles de Goma tras intensos enfrentamientos.

El país vecino de Ruanda es acusado de respaldar al grupo rebelde M23, que ha tomado gran parte de la ciudad, incluyendo su aeropuerto.

Unos 280 mercenarios rumanos que combatían del lado del ejército congoleño se rindieron ante el M23, según informaron las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF) el X.

La portavoz del gobierno ruandés, Yolande Makolo, dijo a la BBC que Ruanda participaría en la cumbre, pero no mencionó si Kagame asistiría.

La ONU afirma que hay evidencia extensa de que Ruanda está respaldando al M23, pero Ruanda niega brindar apoyo militar directo a los rebeldes.

Goma estaba en su mayoría tranquila el miércoles, con reportes de disparos esporádicos en algunos distritos.

Los residentes que se habían escondido en áreas seguras salieron a comprar alimentos que se están volviendo cada vez más escasos tras días de enfrentamientos.

La agencia oficial de noticias del Congo dijo que Tshisekedi no asistiría a la cumbre de jefes de estado convocada por Ruto en su calidad de presidente de la Comunidad Africana del Este (EAC). No dio una razón para su decisión.

Desde el comienzo de la semana, los enfrentamientos entre los rebeldes del M23 y el ejército y sus aliados dejaron hospitales abrumados por las víctimas y cuerpos en las calles, según la ONU.

Los almacenes con alimentos y suministros médicos también fueron saqueados, informaron agencias de ayuda.

Los servicios esenciales no han estado disponibles desde que comenzó la ofensiva, con cortes de electricidad, agua e internet.

La creciente indignación por la ofensiva rebelde llevó a manifestantes a apuntar a embajadas extranjeras en la capital, Kinshasa.

Al menos 10 embajadas resultaron dañadas y saqueadas por manifestantes que exigían que la comunidad internacional interviniera para poner fin al asalto rebelde, mientras estos afianzaban su control sobre Goma.

Las RDF dijeron que los mercenarios rumanos estaban siendo trasladados a la capital de Ruanda, Kigali, después de “rendirse al M23 tras la captura de la ciudad estratégica”.

La agencia de noticias AFP informa que docenas de rumanos, a los que llamó contratistas militares privados, habían huido a la ciudad ruandesa de Gisenyi, justo al otro lado de la frontera desde Goma.

“No estábamos en un campo de batalla, estábamos aquí para entrenar y ayudar con la artillería”, dijo uno que solo se identificó como Emile a AFP.

“Lo que aprendí es que puede pasar cualquier cosa. Vine. Hice mi trabajo y ahora estoy feliz de regresar y estar con mi familia”, añadió.

En un aparente intento de extender su control territorial en el este del Congo, los rebeldes del M23 avanzaban ahora hacia la ciudad ribereña de Bukavu, informó la agencia de noticias Reuters citando a cinco fuentes diplomáticas y de seguridad.

