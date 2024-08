Presentan propuesta los mediadores del alto el fuego en Gaza para “acortar las brechas”

El ejército israelí ordenó el viernes a civiles evacuar más partes de la ciudad de Khan Younis, donde personas desplazadas se refugiaban. Los mediadores en las conversaciones sobre un nuevo alto el fuego en Gaza y el acuerdo de liberación de rehenes dijeron que han presentado una propuesta que “estrecha las brechas” entre Israel y Hamas. Catar, Egipto y Estados Unidos dijeron en un comunicado conjunto que los últimos dos días de discusiones en Doha fueron “serios, constructivos y se llevaron a cabo en un ambiente positivo”. Funcionarios de alto rango se reunirían nuevamente en El Cairo antes de que termine la próxima semana con el objetivo de finalizar un acuerdo, añadieron. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se dirigirá a Israel el sábado para intensificar los esfuerzos diplomáticos. El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que “estamos más cerca de un alto el fuego de lo que nunca hemos estado”, pero un alto funcionario de Hamas expresó escepticismo. Al menos, esta es una declaración que compra más tiempo, dadas las tensiones en la región y las amenazas de represalia contra Israel por parte de Irán por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán y un comandante de Hezbollah en Beirut el mes pasado. Cualquier señal de progreso en las conversaciones de Qatar se consideraba esencial por parte de los gobiernos desesperados por evitar que la guerra en Gaza se convierta en un conflicto regional a gran escala. El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza para destruir a Hamas en respuesta a un ataque sin precedentes en el sur de Israel el 7 de octubre, durante el cual aproximadamente 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. Más de 40,000 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el ministerio de salud de Gaza dirigido por Hamas. Un acuerdo acordado en noviembre vio a Hamas liberar a 105 de los rehenes a cambio de un alto el fuego de una semana y la liberación de unos 240 prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Israel dice que todavía quedan 111 rehenes, de los cuales se presume que 39 están muertos. La declaración de los mediadores dijo que Estados Unidos presentó el viernes “una propuesta que estrecha las brechas entre las partes y es consistente con los principios establecidos por el Presidente Biden el 31 de mayo”. Los equipos técnicos continuarán trabajando en los próximos días en los detalles de la implementación antes de que los altos funcionarios gubernamentales se reúnan nuevamente en El Cairo, con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre los términos establecidos en Doha. La declaración terminó citando a los líderes estadounidenses, cataríes y egipcios advirtiendo que “no hay más tiempo que perder y no hay excusas para más retrasos”. “El camino ahora está claro para lograr este resultado, salvar vidas, aliviar a la población de Gaza y calmar las tensiones regionales”, añadió. Más tarde, el Sr. Biden dijo a los reporteros en la Casa Blanca: “No quiero echar a perder nada… tal vez tengamos algo. Pero aún no lo hemos logrado”. Aunque esto es claramente un desarrollo positivo, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que se acuerde un alto el fuego. La oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fue más cautelosa que el Sr. Biden, diciendo que apreciaba los esfuerzos para “disuadir a Hamas de su negativa a un acuerdo que liberaría a los rehenes”. “Los principios básicos de Israel son bien conocidos por Estados Unidos y los mediadores, e Israel espera que su presión lleve a Hamas a aceptar los términos del 27 de mayo, para que los detalles del acuerdo puedan implementarse”, añadió. Un alto cargo de Hamas, que no participó en las conversaciones pero estuvo en contacto con funcionarios cataríes y egipcios, dijo a la BBC: “Lo que la dirección del movimiento fue informada hoy sobre los resultados de las reuniones de alto el fuego en Doha no incluye un compromiso para implementar lo acordado el 2 de julio”. La primera fase del acuerdo delineado por el Presidente Biden, basado en la propuesta de Israel del 27 de mayo, incluiría un “alto el fuego completo” que duraría seis semanas, la retirada de las fuerzas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza, y el intercambio de algunos de los rehenes – incluyendo a mujeres, ancianos y heridos o enfermos – por prisioneros palestinos detenidos en Israel. La segunda fase implicaría la liberación de todos los demás rehenes vivos y un “fin permanente de las hostilidades”. La tercera fase vería el comienzo de un importante plan de reconstrucción para Gaza y el retorno de los restos de los rehenes muertos. Antes de que las conversaciones se reanudaran el jueves por la tarde, un funcionario de Hamas había dicho que los puntos clave de discordia incluían la demanda de Israel de que tuviera control total sobre el corredor de Filadelfia, una franja estrecha de tierra que corre a lo largo de la frontera sur de Gaza con Egipto, y que los desplazados que regresan al norte de Gaza sean examinados en el corredor de Netzarim controlado por Israel que efectivamente divide el territorio en dos. Un alto funcionario palestino familiarizado con las negociaciones dijo a la BBC después de que terminaran las conversaciones del viernes que Israel había “mostrado flexibilidad en un tema pendiente: su veto sobre los nombres de algunos prisioneros palestinos”. Pero, dijeron, “insistió en mantener una presencia militar en el corredor de Filadelfia y el puesto de control de Netzarim durante la primera fase del acuerdo”, y “estipuló que aquellos que regresen al norte de Gaza serían inspeccionados”. Anteriormente, la ONU hizo un llamado urgente a dos pausas de siete días en los combates en Gaza a partir de finales de este mes para permitir la vacunación de más de 640,000 niños palestinos contra la polio. En las últimas semanas, se han detectado rastros del virus de la polio – que se propaga a través de materia fecal – en muestras de aguas residuales recogidas en la ciudad sureña de Khan Younis y la ciudad central de Deir al-Balah. Eso significa que el virus ahora circula dentro de la zona humanitaria designada por Israel, donde cientos de miles de palestinos desplazados han buscado refugio de los combates. “Seamos claros: La vacuna definitiva contra la polio es la paz y un alto el fuego humanitario inmediato”, dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres. “Pero en cualquier caso, una pausa de la polio es obligatoria. Es imposible llevar a cabo una campaña de vacunación contra la polio con una guerra estallando por todas partes”. Anteriormente, el ejército israelí emitió una nueva orden de evacuación para varios bloques en el norte de Khan Younis y Deir Balah, reduciendo aún más la zona humanitaria. Dijo que los bloques se habían vuelto peligrosos para los civiles “debido a actos significativos de terrorismo” y el lanzamiento de cohetes y morteros hacia Israel. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) dijo: “Una vez más, el miedo se extiende cuando las familias no tienen a dónde ir. Las personas siguen atrapadas en una pesadilla interminable de muerte y destrucción a una escala asombrosa”.