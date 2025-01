Presentador de la BBC Clive Myrie rompe el silencio sobre su ojo ‘caído’

Al público le llamó la atención que tuviera un ojo izquierdo “caído” mientras presentaba el boletín de noticias de la noche.

Al usar X, anteriormente Twitter, alguien preguntó: “@BBCNews Espero que Clive Myrie esté bien. Muchos de nosotros estamos notando su ojo caído.”

Otro se preguntó: “#bbcnews ¿Está Clive Myrie bien? Su ojo está caído.”

Esta persona escribió: “@BBCNews ¿Está Clive Myrie bien? ¿Su ojo izquierdo está caído?”

También preocupado, un espectador publicó: “@BBCNews solo quiero comprobar que Clive Myrie está bien. Su ojo derecho parece un poco más hinchado de lo normal.”

Pero poco después del programa, Clive usó X para romper su silencio sobre el problema de salud y para tranquilizar a los fans.

El presentador de 60 años agradeció a quienes estaban preocupados por su ojo pero dijo que no era “nada grave”, solo era “una infección”.

Explicó: “Feliz Año Nuevo a todos y gracias a todos por preocuparse por mi ojo izquierdo. No es nada grave, solo una infección. Pensé en usar un parche en el ojo, ¡pero el jefe dijo que no! Algo así como Long John Silver. ¡Él no quería saber nada de eso! ¡Salud!”

Para su alivio, un espectador de la BBC respondió: “Me alegra saber que no es nada grave y espero que se mejore pronto”.

“Feliz Año Nuevo para ti y tu familia”.

Esta cuenta respondió: “Me alegra escucharlo, espero que se mejore pronto”.

“Me alegro de que esté bien, estaba preocupado,” añadió otra persona.

Clive se unió a la BBC como reportero de radio local en formación en 1987, ha sido el presentador de Mastermind desde agosto de 2021, siguiendo los pasos de John Humphrys, quien había presentado el concurso durante 18 años.