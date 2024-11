Preparativos de EE.UU. para restricciones de chips en China que se quedan cortos de propuestas iniciales.

La administración de Biden está considerando restricciones adicionales en las ventas de equipos de semiconductores y chips de memoria de IA a China que intensificarían la presión de Estados Unidos sobre las ambiciones tecnológicas de Beijing pero que no llegarían a medidas más estrictas consideradas anteriormente, según personas familiarizadas con el asunto.

Las restricciones podrían ser anunciadas tan pronto como la próxima semana, dijeron las personas, quienes enfatizaron que el cronograma y los detalles de las reglas han cambiado varias veces, y que nada es definitivo hasta que se publiquen. Las medidas siguen a meses de deliberaciones por parte de funcionarios estadounidenses, negociaciones con aliados en Japón y los Países Bajos, y un intenso cabildeo por parte de fabricantes de equipos de chips estadounidenses que han advertido que medidas más estrictas causarían un daño catastrófico a su negocio.

La última propuesta tiene diferencias clave respecto a borradores anteriores, dijeron las personas. La primera es qué empresas chinas agregaría Estados Unidos a una lista de restricciones comerciales. Estados Unidos había considerado anteriormente sancionar a seis proveedores de Huawei Technologies Co.—el gigante de las telecomunicaciones en el centro de la industria tecnológica de China—y los funcionarios tienen conocimiento de al menos media docena más, dijeron las personas. Pero ahora planean agregar solo algunos de esos proveedores de Huawei a la lista de entidades, con la notable omisión de ChangXin Memory Technologies Inc., que está tratando de desarrollar tecnología de chips de memoria de IA.

Portavoces de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio declinaron hacer comentarios. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional refirió a Bloomberg News a la Oficina de Industria y Seguridad.

Las acciones de chips japonesas se dispararon. Tokyo Electron Ltd. subió hasta un 10%, reduciendo las pérdidas en las operaciones iniciales. Kokusai Electric Corp. se disparó un 23%, y Screen Holdings Co. también ganó alrededor de un 10%.

Las reglas que se están considerando ahora también sancionarían dos fábricas de chips propiedad de Semiconductor Manufacturing International Corp., el socio fabricante de chips de Huawei, dijeron las personas. Más de 100 listados adicionales de entidades se centrarían en empresas chinas que fabrican equipos de fabricación de semiconductores, dijeron las personas, en lugar de instalaciones de fabricación que producen los propios chips. Wired informó anteriormente que Estados Unidos podría lanzar nuevas reglas de control de exportaciones tan pronto como el próximo lunes.

Esto es un éxito parcial para los fabricantes de equipos de chips estadounidenses—Lam Research Corp., Applied Materials Inc. y KLA Corp.—que han argumentado durante meses en contra de restricciones unilaterales de Estados Unidos sobre empresas chinas clave, incluidos los seis proveedores de Huawei. Han afirmado que tales sanciones los pondrían en una desventaja injusta en comparación con los rivales extranjeros Tokyo Electron y la gigante de equipos holandesa ASML Holding NV, cuyos gobiernos aún no han acordado las restricciones más estrictas sobre las ventas a China. Japón y los Países Bajos impusieron algunas restricciones a China para coincidir parcialmente con las medidas de Estados Unidos a partir de 2022, pero ambos países han resistido a la reciente presión estadounidense para controles aún más estrictos.

Este verano, los funcionarios estadounidenses intentaron una táctica de negociación contundente con los aliados al advertir que Estados Unidos podría recortar directamente las ventas a China de empresas extranjeras, paso que Japón y los Países Bajos vieron como un exceso draconiano. La esperanza de Estados Unidos era que amenazar con usar la llamada regla de productos de exportación directa extranjera, o FDPR, llevaría a los aliados a imponer sus propias restricciones. Pero Tokio y La Haya han mostrado poco interés en alinearse con la administración de Biden antes del regreso al poder del presidente electo Donald Trump.

Las nuevas reglas de Estados Unidos, que también restringen algunas categorías adicionales de herramientas, seguirían eximiendo a aliados como Japón y los Países Bajos de las disposiciones de FDPR, dijeron personas familiarizadas con el asunto. No está claro si Japón o los Países Bajos eventualmente impondrán restricciones adicionales a las empresas chinas que Estados Unidos ahora planea sancionar.

La última versión de los controles de Estados Unidos también incluiría algunas disposiciones sobre chips de memoria de alta velocidad, que manejan el almacenamiento de datos y son esenciales para la inteligencia artificial. Se espera que Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. junto con el fabricante de memoria estadounidense Micron Technology Inc. se vean afectados por las nuevas medidas, dijeron las personas.