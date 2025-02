¡Prepárate para despedirte de una de las mayores tiendas de aplicaciones Android en el mundo!

“

Si bien Google Play es sin duda el destino número uno para nuevas aplicaciones y juegos móviles para la gran mayoría de usuarios de Android en todo el mundo, muchos de ustedes probablemente son conscientes de que existen otras tiendas de aplicaciones compatibles con la plataforma de software de Google.

Una de ellas se llama simplemente Amazon Appstore, y aunque no es tan grande ni tan popular como la Play Store, contiene más de medio millón (!!!) de aplicaciones propias que actualmente puedes instalar en tu dispositivo Android favorito.

Pero por alguna razón, eso ya no será posible en solo unos pocos meses, y lo que es peor, es probable que las aplicaciones que ya hayas descargado de la tienda de aplicaciones móviles de Amazon dejen de funcionar. Antes de que entres en pánico, obviamente esto no se aplicará a las tabletas Fire y a los productos Fire TV, sino solo a dispositivos de terceros. El 20 de agosto de 2025 es cuando se tiene programada la pérdida de soporte de Amazon Appstore en tu teléfono Android, y también cuando el programa Amazon Coins se descontinuará “en todos los mercados”. Hasta entonces, vale la pena señalar que los desarrolladores ya han perdido la opción de enviar nuevos títulos de Amazon Appstore dirigidos a dispositivos Android, aunque las actualizaciones aún están permitidas durante los próximos seis meses (al menos en teoría).

Entonces, ¿qué significa todo esto para las ambiciones de software y hardware móvil de Amazon? Para ser completamente honesto, no tengo idea. Podría no significar nada en absoluto, ya que la tienda de aplicaciones no está realmente yendo hacia la extinción… todavía. O podría simplemente significar que no muchos usuarios de Android accedieron a este mercado en particular debido a su proceso de instalación algo incómodo y al hecho de que la mayoría de sus aplicaciones están disponibles fácilmente a través de Google Play de todos modos.

Por su parte, Amazon afirma que estos “cambios” se están realizando en un “esfuerzo continuo para simplificar y mejorar nuestros servicios y programas”, lo que parece respaldar la teoría de que la Appstore no era muy popular entre las masas globales de usuarios de Android.

Al mismo tiempo, por supuesto, no puedo dejar de pensar que esto podría ser el primer paso hacia la eventual adopción por parte de Amazon de la Play Store de Google para sus dispositivos Fire internos. Por ahora, es una simple suposición basada en nada sustancial, así que tendremos que esperar y ver si aparecen signos adicionales de una eventual jubilación de Amazon Appstore en los próximos meses.

