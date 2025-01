Preparándose para la vida después de TikTok, los estadounidenses se unen a Internet en China.

nuevo vídeo cargado: Preparándose para la vida después de TikTok, los estadounidenses se unen a Internet chino

Preparándose para la vida después de TikTok, los estadounidenses se unen a Internet chino

Cientos de miles de llamados refugiados de TikTok están acudiendo a Xiaohongshu, una aplicación de redes sociales china también conocida como Nota Roja. Los usuarios estadounidenses dicen sentirse bienvenidos, pero los temas políticamente sensibles están prohibidos.

Creo que vine a Nota Roja con un sentido de rebeldía, que si se nos quita alguna de nuestras oportunidades, entonces podríamos simplemente ir con todo. Esta idea de que simplemente volveremos a lo que hemos tenido en el pasado. Porque no tenemos mejores opciones. No, tenemos opciones. Este es el libre mercado mostrándote lo que quieren. Esto simplemente sucede ser el lugar donde parece que la mayoría de la gente iba a ir. Lo que sucedió en las últimas 24, 48 horas fue algo que yo diría fenomenal. Y nunca había sucedido antes. Hice un vídeo después de ver lo que sucedió en Xiaohongshu, refugiados de TikTok simplemente inundándolo. Nuestra primera reacción fue — ¿tienes un gato? Así que “impuesto de gato” significa mostrar a mi mascota. Bueno, tengo un perro. Puedo hacer eso. La gente se está hablando entre sí. Algunos de ellos están compartiendo su vida en la granja en Estados Unidos. Y eso es realmente fascinante. La gente tiene curiosidad por mi estilo artístico, que es diferente al chino tradicional. Publiqué un vídeo explicando el concepto de té dulce, por el cual todos estaban desconcertados por la cantidad de azúcar. Muchas personas están interesadas en cómo es ser un carpintero en Estados Unidos. Creo que hay muchos puntos en común que compartimos. Puedo ver por qué eso podría ser potencialmente limitante. Para mi caso, no se siente así. Creo que puedo hablar sobre carpintería y eso debería poder estar ahí. Recuerdo incluso hace 20 años cuando no teníamos un muro en nuestra Internet, la gente en cada país podía hablar entre sí. Solo desearía que esta dulzura y amabilidad y esta conversación entre estos dos grupos de personas pudiera durar más tiempo.

