Prepara los dedos que en pocos días llega Super Mario Run a Android

Cuando Nintendo anunció que los usuarios de iOS, iPhone y iPad, iban a poder disfrutar de Super Mario Run, los usuarios de Android empezaron a quejarse en todos los foros habidos y por haber, como así también en las redes sociales diciendo que ellos también tenían el mismo derecho de disfrutar este videojuego que prometía y mucho. Algo que sin lugar a dudas eran razonable pero que en lo que a desarrollo respecta no se podía satisfacer a las dos plataformas debido a las complejidades que presentaba el videojuego al momento de ser desarrollado (esto fue lo que dijeron los desarrolladores del juego de manera oficial).

Pero desde hacía un tiempo Nintendo había tranquilizado a todos los usuarios de Android diciendo que Super Mario Run llegaría a equipos con dicho sistema operativo en el mes de marzo , mes en el que ya estamos viviendo desde hace un par de semanas y que finalmente ahora se conoce la fecha exacta en la que se podrá descargar este juego desde la tienda Google Play. La fecha es el 23 de marzo y se espera que en su primer día se realicen cerca de 10 millones de descargas.

La versión que llegará a la tienda de Android será la 2.0 de Super Mario Run, la cual además de estrenarse en móviles Android llegará con distintas novedades. Una de ella es la presencia de nuevos personajes que aún no se han visto en la versión de iOS, pero esto no es todo ya que a pocos días del lanzamiento todavía faltan novedades que no han sido develadas. Se especula que arribarán nuevas figuras en el título, como así también nuevos colores para los personajes jugables.

¿Super Mario Run será gratuito para Android?

Como muchos saben, Super Mario Run se estrenó en iOS con un precio de 10 dólares para un limitado número de mundos, aunque también se puede conseguir de manera gratuita para probar los primeros mundos que se ofrecen dentro del juego. Al ser un título actualizable, se van agregando mundos y estos se venden en paquetes para que el jugador no tenga que gastar tanto dinero por un juego que parece tener mucho futuro en lo que a títulos para dispositivos móviles respecta.

Esto funcionará de igual forma en Android ya que se podrá descargar de manera gratuita para jugar los primeros niveles pero luego se deberá pagar una cierta cantidad de dinero, posiblemente 10 dólares como en iOS, para poder jugar el resto de los mundos.