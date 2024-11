Preocupaciones por retrasos en el registro de entrada en hoteles de España ante la implementación de nuevas normas de registro.

España es el segundo destino más popular para los turistas en Europa, con más de 82 millones de visitantes en 2023, liderados por 17 millones del Reino Unido. La fecha de inicio de las nuevas reglas, oficialmente conocidas como Real Decreto 933/2021, se retrasó del 1 de octubre al 2 de diciembre, para dar a la industria más tiempo para prepararse. Tanto turistas como residentes españoles tendrán que proporcionar información, que también incluirá números de teléfono, direcciones de correo electrónico y el número de viajeros. Las empresas deberán estar registradas en el Ministerio del Interior, informar los datos recopilados diariamente y mantener un registro digital de la información durante tres años y enfrentar multas de entre €100 y €30,000 (£80-£25,000) por incumplimientos. Mientras tanto, Airbnb ha informado a los propietarios de viviendas que alquilan alojamiento a través de su sitio web que deberán estar registrados en el gobierno español y recopilar datos de sus clientes. En un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que las regulaciones están “justificadas por el interés general en la seguridad de los ciudadanos contra la amenaza del terrorismo y otros delitos graves cometidos por organizaciones criminales”.Sin embargo, la CEHAT, asociación de la industria hotelera, dijo que el cambio “pone en grave peligro la viabilidad del sector”. Añadió que tanto turistas como ciudadanos españoles tendrán que lidiar con “procedimientos administrativos complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento”. Añadió que los hoteleros se ven obligados a cumplir con “regulaciones confusas y desproporcionadas” que van en contra de otras directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. El periodista de viajes Simon Calder le dijo a la BBC que el gobierno español estaba preocupado por la delincuencia organizada y el terrorismo y “simplemente quiere saber… quiénes entran y salen, dónde se hospedan y qué autos alquilan”. Se espera que muchos proveedores de alojamiento y alquiler de coches automatizarán la recopilación de datos a través del registro en línea. El Sr. Calder previó que habría “bastante espera en la recepción” cuando las reglas entren en vigencia, pero dijo que era “temporada baja” en este momento y eso daría a las empresas la oportunidad de acostumbrarse al sistema. Penelope Bielckus, creadora de contenido de viajes en el blog The Flyaway Girl con sede en Gibraltar, dijo que las nuevas reglas “añaden otra capa de papeleo que puede sentirse como una tarea cuando todo lo que quieres es relajarte en vacaciones”. Y coincidió en que “podrían retrasar un poco las cosas, especialmente en el check-in, ya que ahora hay más papeleo que manejar”. Pero dijo que, aunque el nivel de recopilación de datos de España “se siente más estricto” que en otros lugares, los hoteles y las empresas de alquiler de coches ya recopilan gran parte de la información requerida de los viajeros. “Todavía estamos esperando a ver cómo esto afectará a cosas como reservas de hoteles de última hora o alquiler de coches”, añadió. “Esperemos que no cause problemas importantes, pero definitivamente es algo a tener en cuenta por si hay cambios”.