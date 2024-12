Preocupación en Wall Street por un resurgimiento de la inflación en 2025.

La inflación ha sido una de las principales preocupaciones para la economía de EE.UU. en 2024. Y parece que los temores sobre los precios pegajosos continuarán en 2025.

“Esperamos una desaceleración gradual desde donde estamos, pero a niveles que siguen siendo incómodamente altos para la Reserva Federal”, dijo el economista jefe de Deutsche Bank, Matthew Luzzetti, a Yahoo Finance en una entrevista.

Hasta ahora este año, la inflación se ha moderado pero sigue obstinadamente por encima del objetivo anual del 2% de la Reserva Federal, presionada por lecturas mensuales “core” de incrementos de precios que eliminan los costos volátiles de alimentos y energía.

En noviembre, el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) core y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) core, ambos seguidos de cerca por el banco central, aumentaron un 2,8% y un 3,3%, respectivamente, respecto al período del año anterior.

“La inflación será impulsada principalmente por el lado de los servicios de la economía”, dijo Luzzetti, señalando servicios básicos como la salud, el seguro e incluso las tarifas aéreas. “La inflación de la vivienda también sigue siendo alta, y aunque disminuirá en el próximo año, es probable que pueda permanecer algo elevada”.

Según las previsiones económicas actualizadas de la Reserva Federal resumidas en las Proyecciones Económicas del SEP, el banco central ve que la inflación core llegará al 2,5% el próximo año, más alto que su proyección anterior del 2,2%, antes de enfriarse al 2,2% en 2026 y al 2,0% en 2027.

Esto coincide en gran medida con las proyecciones actuales de Wall Street. De los 58 economistas encuestados por Bloomberg, la mayoría esperan que el PCE core se modere al 2,5% en 2025, pero también esperan menos desaceleración en 2026, con la mayor parte de los economistas anticipando un 2,4% de lectura en comparación con la Fed.

“Los riesgos están claramente inclinados hacia una mayor inflación”, dijo Nancy Vanden Houten, economista principal de Estados Unidos en Oxford Economics, a Yahoo Finance. “Gran parte del riesgo proviene de la posibilidad de que ciertas políticas sean implementadas bajo la administración de Trump en materia de aranceles e inmigración”.

Las políticas propuestas por el presidente electo Donald Trump, como aranceles elevados sobre productos importados, recortes de impuestos para corporaciones y restricciones a la inmigración, son consideradas potencialmente inflacionarias por los economistas.

Estas políticas podrían complicar aún más el camino de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés.

En una conferencia de prensa tras la última decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés del año, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central espera “cambios significativos en las políticas”, pero advirtió que el alcance de los ajustes de política sigue siendo incierto.

“Necesitamos ver cuáles son y qué efectos tienen”, dijo a los periodistas en ese momento, agregando que la Fed está “pensando en estas cuestiones” y tendrá “una imagen mucho más clara” una vez que las políticas se implementen.

Para algunos, la imagen ya está más clara que antes.

El economista ganador del Premio Nobel y profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz, dijo en la conferencia de inversiones anual de Yahoo Finance el mes pasado que la economía de EE.UU. ha logrado un aterrizaje suave, en el que los precios se estabilizan y el desempleo se mantiene bajo. “Pero eso termina el 20 de enero”, advirtió, refiriéndose al Día de la Inauguración.

Los aranceles han sido una de las promesas más comentadas de la campaña de Trump. El presidente electo se ha comprometido a imponer aranceles generalizados de al menos el 10% a todos los socios comerciales, incluido un arancel del 60% a las importaciones chinas.

“Será inflacionario”, dijo Stiglitz. “Y entonces empiezas a pensar en la espiral inflacionaria, los precios suben. Los trabajadores querrán salarios más altos. Y entonces empiezas a pensar en qué sucede si otros países retaliaran [con sus propios aranceles]”.

Stiglitz cree que Powell aumentará las tasas de interés si persisten las presiones inflacionarias.

“Si combinas los tipos de interés más altos y la retaliación de otros países, vas a tener una desaceleración global”, dijo. “Entonces tienes lo peor de todos los mundos posibles: inflación y estancamiento, o crecimiento lento”.

BNP Paribas emitió una sombría perspectiva para 2025, esperando que la Fed pause su ciclo de flexibilización el próximo año en medio de un “aumento sustancial en la inflación desde finales de 2025 hasta 2026” debido a la implementación de aranceles. La firma prevé que el IPC se sitúe en el 2,9% hacia finales del próximo año antes de subir al 3,9% hacia finales de 2026.

Mientras tanto, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, categorizó una posible retaliación de otros países como una “guerra comercial de tit-for-tat”, que mantendría la inflación elevada a largo plazo.

Los inversores están empezando a tener en cuenta el riesgo. En la última Encuesta Global de Gestores de Fondos de Bank of America publicada a principios de este mes, las expectativas de un escenario de “sin aterrizaje”, en el que la economía continúa creciendo pero las presiones inflacionarias persisten, alcanzaron un máximo de ocho meses.

En Estados Unidos, el Congreso suele establecer aranceles, pero el presidente tiene la autoridad para imponer ciertos aranceles en circunstancias especiales, y Trump ha prometido hacerlo.

Aún no está claro cuáles políticas serán una prioridad una vez que Trump asuma el cargo o si cumplirá totalmente con las promesas que ya ha hecho.

“Nuestra base es que tendremos aranceles el próximo año, pero comenzarán relativamente bajos y serán dirigidos”, dijo Luzzetti, proyectando un aumento acumulativo del 20% en aranceles a China, además de aranceles más específicos a Europa.

“Cosas como el arancel básico universal, que es esta tasa arancelaria general que Trump ha amenazado, no creemos que se implemente”, dijo.

Sin embargo, el economista cree que cualquier arancel que Trump elija implementar conducirá a una mayor inflación con el tiempo. Ha previsto que la Reserva Federal no realizará recortes de tasas de interés el próximo año por esa razón.

“Nuestra opinión es que la inflación no bajará del 2,5% el próximo año y que la Fed no se sentiría cómoda con eso, por lo tanto no seguirá recortando las tasas”, dijo. “Pero también esperamos que la economía se mantenga bastante resiliente”.

Y la economía de EE.UU. ha sido resistente a lo largo de 2024. Las ventas minoristas una vez más superaron las estimaciones para el mes de noviembre, el PIB sigue siendo fuerte y por encima de la tendencia, la tasa de desempleo sigue rondando el 4%, y a pesar de la incertidumbre futura y su camino irregular hacia el 2%, la inflación se ha moderado.

“Hay una buena cantidad de vientos favorables para una economía que ya está recibiendo un impulso sólido de crecimiento, y la Fed acaba de llevar a cabo 100 puntos básicos de recortes de tasas este año”, dijo Luzzetti. “Todo eso, pensamos, establece un piso bastante sólido bajo el crecimiento en el próximo año”.

Alexandra Canal es periodista senior en Yahoo Finance. Síguela en X @allie_canal, LinkedIn, y envíale un correo electrónico a [email protected].

