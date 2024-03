Premios Óscar 2024: Estrellas de Hollywood se dirigen a la alfombra roja en Los Ángeles.

Los Ángeles, EE. UU. – Las estrellas de Hollywood se dirigen a la alfombra roja en Los Ángeles para la gran noche del cine: los premios Óscar. El favorito para mejor película es “Oppenheimer”, que cuenta con 13 nominaciones y podría convertirse en uno de los grandes ganadores de todos los tiempos. Su estrella, Cillian Murphy, es el hombre a vencer para mejor actor, mientras que Lily Gladstone podría convertirse en la primera nativa americana en ganar el premio a mejor actriz por “Killers of the Flower Moon”. También compiten por premios “Poor Things”, “Maestro”, “Anatomy of a Fall” y la película más taquillera del año pasado, “Barbie”. El comediante Jimmy Kimmel será el presentador del espectáculo, con Zendaya, Michelle Pfeiffer, Al Pacino y Michelle Yeoh entre quienes entregarán premios. La ceremonia comenzará a las 16:00 hora local (23:00 GMT), y nuestros reporteros les traerán actualizaciones directamente desde la sala de ganadores.